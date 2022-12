“Se hizo justicia”: referentes de la oposición celebraron la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Referentes de la oposición expresaron su apoyo en redes sociales a la decisión de la Justicia de condenar a Cristina Kirchner a 6 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. En un comunicado, Juntos por el Cambio describió el fallo como “histórico” y como “otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”.

“Las reacciones de los dirigentes del oficialismo a la sentencia judicial son inaceptables para un país democrático y republicano. Quienes formamos parte de Juntos por el Cambio estamos muy preocupados por el embate constante a las instituciones de la Constitución. En un contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos y argentinas, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes: solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego”, expresó la coalición opositora en un comunicado. Horacio Rodríguez Larreta publicó un comunicado en redes sociales sobre el fallo que condenó a Cristina Kirchner

En su cuenta de Twitter, Horacio Rodríguez Larreta compartió un comunicado titulado “Era impunidad o justicia y se hizo justicia”. Allí sostuvo que el fallo “abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro”.T

“La sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia. Que no todo da lo mismo. Es un alivio saber que el fin de la impunidad en nuestro país es posible. Que podemos terminar con una cultura del poder que se adueña del esfuerzo ajeno porque entiende al Estado como propio. El único camino hacia el desarrollo de nuestro país es a través de la división de poderes y del Estado de Derecho. Mientras haya justicia, los argentinos podemos confiar en que hay un futuro para construir”, resaltó.

Además, remarcó que “romper la ley no debe ni puede ser gratis. La corrupción tiene consecuencias graves. Es una ruta en mal estado que causa accidentes, son trenes que no frenan, aviones que no despegan, hospitales que no se inauguran, escuelas que no dan clases y patrulleros que no llegan a tiempo. Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos. No puede pasar nunca más. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia”. Tuit de Patricia Bullrich sobre la condena a Cristina Kirchner

Desde el PRO, además, Patricia Bullrich alertó: “Será Justicia cuando Cristina Kirchner devuelva toda la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡Defenderemos a nuestra Patria de estos ladrones!”.

“6 años de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia”, manifestó por su lado la diputada nacional María Eugenia Vidal. Y luego del descargo de la Vicepresidenta en sus redes sociales, añadió: “Ni Macri, ni Lewis, ni Magnetto, ni los jueces, ni los fiscales. Basta de inventar culpables. Usted fue condenada por el robo de más de 84 mil millones, @CFKArgentina”.

“6 años de prisión para Cristina. Esta es la primera condena a la matriz de corrupción que atravesó 12 años de gestión. No hay que entrar en la lógica K que busca el caos y la anarquía. La justicia no se dirime en las calles sino en los tribunales. La República está intacta. Es importante que la sociedad entienda que esta sentencia no está firme. Queda mucho camino por recorrer, por eso es falso el relato K que habla de una proscripción de la Vicepresidenta. Argentina será más justa cuando los corruptos teman a la Ley”, agregó Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.

“Lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad”, expresó Diego Santilli. Las declaraciones de Mario Negri sobre la condena a Cristina Kirchner

El diputado de la UCR Facundo Manes afirmó en un hilo de tuits: “La infección en el sistema político argentino ha llegado a todas las instituciones del Estado: donde apretás, sale pus. Tener una vicepresidenta condenada por un tribunal oral, con mucha evidencia en su contra, forma parte de ese cuadro. Pero la infección no se termina con una condena. Falta avanzar mucho para tener instituciones fuertes en las que todos los ciudadanos podamos confiar”.

“Hoy la reacción pública refuerza nuestro sentimiento tribal. No discutimos lo que nos lleva al desarrollo, seguimos debatiendo en qué bando estás, como si fueran equipos por los que hinchar. Volvemos a lo de siempre, las viejas divisiones que nos tienen bloqueados. Nadie gana. Es momento de romper con las eternas repeticiones para pensar algo nuevo, algo que nos haga mirar para adelante, que nos devuelva esperanzas. Depende de nosotros”, completó.

“Que la Vicepresidenta sea condenada mientras está en el poder, es una novedad para la Argentina y una buena noticia para nuestra democracia. Es el camino que necesitamos recorrer para recuperar la confianza en la Justicia y terminar con la impunidad”, apuntó el senador Martín Lousteau.

“El fallo de la Justicia en la causa de vialidad es una gota de esperanza para una Argentina en donde no todo da lo mismo, no todos somos iguales, y la impunidad pasa a ser un triste capítulo de nuestra historia”, publicó por su parte Rogelio Frigerio.

Por su parte, Emmanuel Ferrario, vicepresidente 1° de la Legislatura porteña, sostuvo: “Nadie está por encima de la ley. Hoy dimos un gran paso como país, reafirmamos que la corrupción no puede quedar impune y que la justicia tiene que ser independiente. Sigamos demostrando que no todo da lo mismo. Tenemos con qué hacerlo”.

“Un juicio histórico que mostró el entramado de corrupción en la obra pública que llevó a cabo el kirchnerismo, y una condena que puede ser una bisagra para erradicar la corrupción en el país. Nada que festejar. Que todo lo que se robaron vuelva a los argentinos”, se sumó la diputada Mercedes Joury.

En tanto, su colega Ricardo López Murphy solo adjuntó el audio del tango “Chorra”, interpretado por Carlos Gardel.

Hernán Reyes, diputado porteño por la Coalición Cívica, expresó: “Catorce años de impunidad empezaron a terminarse. Hay verdad y eso es lo que importa. No se condenó ni una idea ni a un gobierno. Se condenó a una persona por los delitos que cometió. Muchos años de impunidad llegan a su fin, ahora es tiempo de que devuelva lo robado”.

“Hoy para la Coalición Cívica es un día histórico tras el arduo trabajo de años de Elisa Carrió para ponerle fin a la impunidad del saqueo de los bienes de la ciudadanía perpetrado desde el Estado por el kirchnerismo. Deseamos que este día constituya una bisagra y quienes cumplan funciones públicas lo hagan con transparencia, integridad, eficiencia y ejemplaridad”, agregó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. En el mismo sentido, Juan Manuel López agregó: “Condenada por corrupta”.

Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, resaltó que se trató de “un día histórico para la Argentina” debido a la condena a Cristina Kirchner y porque “estamos frente al final del kirchnerismo y van a tener que dejar de asustar a la gente con el cuco porque el cuco no existe más y vamos a tener que empezar a discutir ideas”, planteó.

Por tal motivo, consideró: “Discutamos cómo volvemos a crecer, cómo bajamos la inflación, cómo terminamos con la inseguridad, cómo terminamos con la corrupción. Es un día que nos llena de esperanza, porque que se termine de una vez por todas esta manipulación”. José Luis Espert opinó sobre la condena a Cristina Kirchner

Omar De Marchi, diputado nacional, agregó: “El que las hace las paga. La impunidad llegó a su fin. El respeto a las instituciones es el primer paso para un país sin privilegios, que respete la independencia de poderes y, sobre todo, valore a los ciudadanos honestos y trabajadores, por encima de la picardía y la avivada”.