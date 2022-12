Vecinos solicitan la re-ubicación de la futura planta de agua para la zona 8 de Funes

Luego de una petición de audiencia a las autoridades políticas que no fue atendida hasta el momento, vecinos de la zona 8, oeste de la ciudad, lanzaron una petición de firmas para oponerse al emplazamiento de una planta de agua en un espacio verde natural, denominado el Parque de las Aves en el Barrio Funes Town.

A su vez en una extensa carta dirigida al Concejo de Funes y al Intendente Rolvider Santacroce, los ciudadanos destacan que este Parque sería también el pulmón y espacio de esparcimiento de las futuras zonas urbanas y loteos de la zona.

Además, los funenses celebran las gestiones para proveer a la zona de un bien tan básico para nuestra salud y apoyan la construcción de la planta de agua potable; pero no creen que sea apropiado llevarla a cabo en este lugar, en el que contribuyeron a su forestación y puesta en valor, con diligencia y esfuerzo, acorde a los modelos de las ciudades del siglo XXI, según expresa el escrito.

Sres. Concejales de Funes

Sr. Intendente de Funes

De nuestra mayor consideración.

Los vecinos y vecinas de Funes Town y zona oeste de Funes nos tomamos el atrevimiento de escribirles estas líneas, con el objeto de solicitar que se revea la decisión tomada con respecto a la planta de agua que se pretende instalar, en un espacio verde natural de nuestro barrio. Nos referimos al Parque de las Aves, así denominado como culminación de un proceso en el que los vecinos y vecinas, nos involucramos para dotar a nuestro barrio de una anhelada zona verde, estimulados por múltiples estudios que vienen sosteniendo que la instalación y preservación de estos espacios, contribuye a mitigar el impacto ambiental de las actividades humanas, teniendo beneficios comprobados en la salud comunitaria. Esta tarea común, contribuyó además, a fortalecer nuestro sentido de identificación y apropiación, como ciudadanos que alentamos un sentido de pertenencia a Funes.

No existe en toda la zona oeste de nuestra ciudad, un espacio verde tan amplio, un área neurálgica y un pulmón natural como el Parque de las Aves, al que todos los días cuidamos y disfrutamos. No entendemos por qué dictarían una ordenanza que habilitaría la construcción de una planta de agua, ya que el municipio cuenta con terrenos fiscales cedidos por el desarrollador del barrio Vida Lagoon, para la realización de obras de infraestructura y demás mejoras que la zona oeste requiera. Es importante mencionar, que dichos terrenos fiscales, se encuentran a nuestro criterio en una mejor situación geográfica y funcional que el Parque de las Aves.

Por otra parte, haciendo proyección a futuro, destacamos que este Parque sería también el pulmón y espacio de esparcimiento de las futuras zonas urbanas y loteos de la zona.

Es por lo brevemente expuesto, que les rogamos revean esta ordenanza, que tiene en vilo a todo un barrio y la zona ante la posibilidad de que su estética natural y calidad de vida se vea disminuida por una decisión que consideramos apresurada e inconsulta y que podría sentar además, un inquietante precedente de nuevas incursiones edilicias en nuestros valorados espacios naturales.

Celebramos las gestiones para proveernos de un bien tan básico para nuestra salud: apoyamos la construcción de la planta de agua potable; pero, a costa de ser reiterativos, no creemos que sea apropiado llevarla a cabo en este lugar, en el que contribuimos a su forestación y puesta en valor, con diligencia y esfuerzo, acorde a los modelos de las ciudades del siglo XXI.

Con respeto les pedimos que nos tengan en cuenta al momento de decidir sobre nuestro entorno. Una acción tan importante debe contar con el consenso de los vecinos involucrados.

Entendemos que la participación ciudadana constituye la base del crecimiento y del desarrollo democrático, participación que, sabemos, debe ser el norte de toda administración y gestión pública y solo con la cual, nuestra ciudad seguirá haciendo gala del apodo con el que se la conoce: el jardín de la provincia.

Esperando ser escuchados hoy y siempre, nos despedimos con un afectuoso saludo.

Vecinos y vecinas de Funes Town y zona oeste de Funes.

