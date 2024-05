Mateo Apolonio el jugador más joven de la historia en debutar en el fútbol argentino.Video del penal

El lateral izquierdo de Deportivo Riestra Mateo Apolonio se convirtió hoy en el jugador más joven de la historia en debutar en el fútbol argentino con tan solo 14 años, en el encuentro donde su club cayó por 1 a 0 frente a Newell´s en la Copa Argentina.

Apolonio, con 14 años y 29 días, superó así a Sergio “Kun” Agüero, quien tenía el récord con 15 años, un mes y tres días. En tercer lugar, quedó para Diego Armando Maradona, que hizo su presentación con la camiseta de Argentinos Juniors cuando tenía 15 años, 11 meses y 20 días.

Apolonio, que juega en la novena división del conjunto de Villa Soldati, empezó el partido como suplente y entró con la camiseta número 25 a los 40 minutos del complemento del partido frente al elenco rosarino, que se disputó en el estadio Presbítero Grella de Paraná, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El joven fue convocado por el DT del “Malevo”, Cristian el “Ogro” Fabbiani, quien decidió poner jugadores de la sexta y la séptima división en el banco de suplentes.



Los jugadores más jóvenes en debutar en la historia del fútbol argentino.



-Mateo Apolonio: 14 años y 28 días en Deportivo Riestra.

-Sergio Agüero: 15 años, un mes y 3 días en Independiente.

– Diego Armando Maradona: 15 años, 11 meses y 20 días en Argentinos Juniors.

– Denny Ramírez: 15 años, 11 meses y 24 días en Boca Juniors.

– Mateo Musacchio: 16 años, 3 meses y 14 días en River.

– Franco Mastantuono: 16 años, 5 meses y 14 días en River.

El penal de la discordia

Deportivo Riestra había llegado a ser rival de Newell’s después de un fallo escandaloso por el cobro de un penal sobre la hora con el que se impuso por 1 a 0 a Comunicaciones, de la Primera B, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido se había jugado el 7 de febrero de este año, en el Estadio Alfredo Beranger, de Temperley y las escenas finales exhibieron al DT Arnaldo Sialle y los jugadores del Cartero furiosos y con fuertes reclamos hacia el árbitro Joaquín Gil, que terminó custodiado por efectivos policiales.

“Me habían dicho que este árbitro era peligroso y hoy lo comprobé. Estoy con mi hijo de 8 años llorando. Este tipo (por Gil) no puede dirigir más. Que se compre un campo con la que le deben haber dado. Es una vergüenza. El señor Beligoy que se haga cargo del desastre que hizo”, había acusado en declaraciones a radio La Red el presidente de Comunicaciones, Ezequiel Segura. La referencia fue para Federico Beligoy, secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros y Director Nacional de Arbitraje en Argentina. El dirigente del club de Agronomía siguió con fuertes declaraciones: “Los dirigentes del ascenso me dijeron que este árbitro era un sicario. No se puede designar a este árbitro para este partido”.

La jugada de la polémica se había dado en el noveno minuto de descuento, con un largo lateral al área de Comunicaciones; llegó un cabezazo de un futbolista de Riestra y el balón cayó para Gonzalo Bravo, que se tiró ante la marca de Cipriano Treppo. “¿La jugada del penal? Yo sentí el contacto en el área. La peinaron, me quedó y me chocan de atrás. No se si fue intencional o casual, sentí el contacto”, declararía luego Bravo. Después, Nicolás Benegas se hizo cargo del penal y acertó, pero no hubo falta en favor de Riestra, que venía de ascender por primera vez en la historia a la división máxima del fútbol argentino.

Newell’s había llegado a esta instancia luego de vencer a Midland por 2-0. La Lepra seguirá en carrera, aunque la nota de la jornada la dio un joven con cara de niño llamado Mateo Apolonio.