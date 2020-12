Comerciantes indignados vuelven a reclamar por la obra de Cloacas

Germán nos convocó por segunda vez para hacer escuchar su pedido ante los funcionarios de Gobierno de Funes, que no sólo actúan sin consultarlos en una calle de comercios varios, sino que además por sus acciones los perjudican no permitiéndoles desarrollar sus actividades.

La verdad, que es incomprensible hace quince días, cuando pedimos la nota anterior, estábamos seguros que esto iba a avanzar, pero por lo contrario ahora retrocede…, la única información que tenemos por operarios: es que Aguas Santafecinas S. A. no aprobó los planos, y no hay plata para comprar los caños, y gracias a Dios, nos dieron una buena noticia, van a tapar todo con tierra, la zanja que hicieron rompiendo y llevándose todo, nos dejaron semanas sin poder trabajar en cuatro cuadras del centro de Funes, ahora como nos quejamos las van a tapar para que puedan estacionar los autos.

La bronca es que empezaron una obra sin estar aprobada y nos dejaron 3 meses sin poder vender nada, y hoy cerraron totalmente la calle como podés ver para tapar todo.













Ayer al mediodía llegaron con el Gobernador para sacarse las fotos y un día después tapan todo con tierra y lo paran por quién sabe cuánto tiempo…

Sólo pedimos que no vengan más, hasta que no pasen las fiestas, no vayan a querer volver a romper y cerrar la calle el 1° de diciembre, porque la gente no va a venir a comprar a ningún negocio de esta calle.

A pesar de nuestros reclamos nunca se comunicó con nosotros ningún funcionario.

NO vinieron a arreglar los caños que impiden las entradas de autos a su casa, ni las veredas.

Ahora tapan con tierra esta obra…después tienen que destaparla…para poner los caños, que no se sabe cuándo lo harán, además cuando llueva esto se baja, tendrán que venir a rellenarla y así suman más horas de trabajo que pagan los funenses porque sí.