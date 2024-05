El LAM lanzó una búsqueda de personal calificado

Dentro de las asignaturas y cargos a cubrir se encuentran los de: ayudante de trabajos prácticos, de docencia (biblioteca, secretaria) y algunas materias como geografía, informática, aeromodelismo, cartografía, derecho y educación física, entre otras.

La inscripción se realiza de manera personal y presencial en la secretaría docente del Liceo, en Avenida Fuerza Aérea 1901, ciudad de Funes.

Los postulantes deberán ser mayores de 18 años y poseer título y analítico.

Toda la información relacionada, documentación, adjuntos y formularios se encuentran disponibles en el sitio web del Liceo Aeronáutico Militar:Página de Facebook Oficial del Liceo Aeronáutico Militar – Fuerza Aérea Argentina – lam.edu.ar

Convocatoria escalafón docente suplente – Ciclo lectivo 2025-2026

a) CRONOGRAMA

b) Inscripción: desde el 17/05 hasta el 06/06

c) Evaluación de Antecedentes: desde el 13/06 hasta el 05/07 y desde el 22/07 hasta el 31/07

d) Publicación de los puntajes y órdenes de mérito provisorios: desde el 29/07 hasta el 09/08

e) Admisión de solicitudes de revisión: desde el 05/08 hasta el 09/08

f) Tratamiento de solicitudes de revisión: desde el 12/08 hasta el 26/08

REQUISITOS:

Edad no menor de dieciocho (18) años.

Título y Título analítico.

Personal Civil de las Fuerzas Armadas

Documentación a presentar:

En carpeta tres solapas (sin elástico) En al tapa debe figurar Nombre/s y apellido/s completo/s, DNI y asignaturas a las que se inscriben (con letra clara)

Presentación del Formulario de inscripción ANEXO I:(Se encuentra publicado en la página web de la institución) Hay dos opciones: El formulario de inscripción puede completarse digitalmente. Una vez completado deberá imprimirse para su presentación, con la firma del postulante. Esta opción es la recomendada. También puede completarse manualmente a partir de una impresión del Formulario en blanco, con tinta de color azul (se sugiere una letra clara para su mejor interpretación). Tamaño de letra y modificación del formulario, el formulario está diseñado para que cada antecedente sea consignado en una fila. Los postulantes que completen digitalmente podrán, dentro de los límites razonables, adecuar el tamaño de fuente para completar la información solicitada en la casilla o celda correspondiente. También podrán, si es necesario, insertar filas adicionales en el recuadro del tubro correspondiente. Cabe aclarar, que aquella persona que se postule para más de una asignatura y/o cargo, deberá presentar un solo legajo, con tantos Formularios de inscripción como materias y/o cargos se postule.

Título Analítico: Sólo se aceptarán títulos con certificación oficial (del Ministerio de Educación Nacional o Ministerio u organismo equivalente de cada jurisdicción). Todos aquellos títulos que no cumplan con esta pauta no serán considerados para su evaluación.

Presentación de los Certificados de los antecedentes que se informan: Deberán estar ordenados en la misma secuencia que figuran en el Formulario de inscripción. Toda documentación que se adjuntada deberá estar certificada que es copia fiel del original.

DNI

Curriculum Vitae abreviado

Comprobante de Inscripción ANEXO IV: se encuentra publicado en al página web de la institución.

Observaciones: El postulante que no presente el Formulario de inscripción (ANEXO I) como se detalla, u omitiera documentación no será evaluado para las asignaturas a las que se postula. Cumplida la inscripción no será posible agregar ningún documento a su legajo.

Informes e inscripción: https://lam.edu.ar/concursos-docentes/convocatoria-escalafon-docente-suplente-ciclo-lectivo-2025-2026/