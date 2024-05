Carlos Tévez se despidió de Independiente: “Es un día triste y es algo que me duele”

En la conferencia de prensa posterior al empate 0 a 0 con Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, el entrenador Carlos Tévez se despidió del público de Independiente de Avellaneda luego de presentar su renuncia durante la última semana en medio de críticas repetidas por el funcionamiento del equipo.

(FOTO: instagram/caindependiente)

Las estadísticas acompañan el ciclo de Tévez en el Rojo, con 14 triunfos, 11 empates y siete derrotas en un total de 32 derrotas. No obstante, el funcionamiento del equipo nunca llegó al nivel esperado, y a base de resultados adversos en partidos importantes, su continuidad al mando del primer equipo entró en duda durante el inicio del torneo actual. Antes de llegar a un punto de no retorno, durante la semana pasada el Apache tomó la decisión definitiva de anunciar su salida del club, que se produjo tras el empate con el Calamar.

En conferencia de prensa, el entrenador expresó sus emociones al abandonar el cargo. “Quiero agradecer a la dirigencia por haber confiado en mí. Es un día triste y es algo que me duele. Quiero agradecer el apoyo de los jugadores y todas las personas que trabajan en club. Me trajeron para salvar a Independiente del descenso y lo logramos. No era fácil agarrar cuando agarré, ni para los hinchas ni para mí. Lo hicimos en ese campeonato que estuvimos a un gol de clasificar. Quisimos llevar al club a otro paso y no pudimos. Pero me voy conforme con mi trabajo”, sostuvo.

En esa línea, el Apache concluyó: “Por último, quiero agradecer al hincha por el respeto, ellos saben que en el momento que agarré no era fácil para ellos ni para mí. La verdad que me sentí muy bien y muy cómodo”.