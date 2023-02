Zaira Nara posó totalmente desnuda en la playa y prendió fuego la red

Zaira deslumbró desde las playas de Punta del Este tras posar totalmente desnuda y recibió miles de likes en la red.

La hermana de Wanda Nara posó sobre la arena para una producción fotográfica de Revista de Punta y lució su cuerpo sin ropa. Allí se la ve a la modelo con el cabello mojado y con un maquillaje natural realizado con productos de su marca, Zaira Beauty.

Cómo fue el encuentro de Wanda y Zaira Nara con Sebastián Yatra en Río de Janeiro

El fin de semana pasado, el cantante colombiano estuvo disfrutando de la fecha de carnavales en Río de Janeiro (Brasil) junto a Wanda y Zaira Nara, quienes fueron invitadas por una marca de joyas para presenciar uno de los momentos más importantes al ritmo de la música brasilera.

No es la primera vez que se lo ve disfrutando de distintos escenarios a Sebastián Yatra, ya que hace unos días atrás, se lo había visto junto a Luisana Lopilato en la obra de Casados con hijos en el teatro Gran Rex, disfrutando una de las últimas funciones de la comedia más vista del país.

En las redes sociales, comenzaron a viralizarse estos videos donde las hermanas y el cantante no se despegaron ningún segundo. En unas de las imágenes se puede ver cómo Sebastián Yatra “amenaza” en tono de broma con tirarse desde el palco del Sambódromo. Automáticamente, Wanda Nara aprovecha para llenarle su copa con más alcohol, mientras que Zaira le dice que no lo haga porque podrían expulsarlo del evento.

Finalmente, Sebastián Yatra tuvo que salir a desmentir algunos de los rumores que estaban circulando por estar los tres juntos en la noche de los festejos. “Dijeron como que yo las había invitado a mi yate, un amigo en Argentina me lo mandó. Dijeron en un programa de chismes que Yatra, Wanda y Zaira se encontraron y Yatra los había invitado a su yate”, afirmó el cantante. Y Zaira le respondió: “Pero no tienes yate?”. Yatra concluyó: “No, no tengo. Por ahora no tengo. Sino, las invitaba seguro, niñas, tampoco quedar como maleducado”.