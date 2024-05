Pablo Alarcón habló sobre su salud tras ser internado en terapia intensiva: “Tengo una infección pulmonar bilateral”

Pablo Alarcón habló sobre su salud tras ser internado en terapia intensiva y contó que tiene una infección pulmonar bilateral.

El actor de 77 años expresó: “Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía. Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa“.

“Tengo una infección pulmonar, bilateral. Pero bueno, estoy bien”, detalló Pablo Alarcón. A su vez, el artista contó que está en observación desde hace varios días, no desde el sábado por la tarde como trascendió: “Hace una semana que estoy en terapia. No puedo hablar”.

Qué le pasó a Pablo Alarcón

El periodista Gustavo Méndez dio la información a través de sus historias de Instagram y contó: “Internaron a Alarcón. El actor de 77 años ingresó esta tarde al Hospital Tornú, tras un llamado al SAME, por una complicación respiratoria“.

Y agregó: “Tiene la obra social OSA de actores. Espera resultados de estudios“.

Tras la preocupación, Teleshow se comunicó con Claribel Medina, expareja del artista, quien detalló: “Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas…“.

“Hoy lo voy a ir a ver, pero ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea. Ahora está en el Tornú, pero luego lo van a trasladar a otro lugar por su obra social”, sumó.

“El parte es que él está estable, está bien… Se ve que tuvo en algún momento la neumonía, no se dio cuenta y ahora se le complicó un poquito. Ahora está internado, pero no está grave y se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuadro días“, concluyó Claribel Medina sobre la salud de Pablo Alarcón.