Selena Gomez, blanco de memes tras conocerse que Hailey Bieber y Justin Bieber esperan su primer hijo

Selena Gomez se volvió tendencia en la red luego de que Hailey Bieber y Justin Bieber anunciaran que están esperando su primer hijo juntos.

Cabe recordar que los cantantes fueron pareja entre 2010 y 2017, entre idas y vueltas, y los fanáticos se dividieron cuando se separaron.

Hailey Bieber y Justin Bieber llevan seis años de casados, y este jueves 9 de mayo anunciaron que están esperando un hijo.

Además del video, Justin y Hailey compartieron con sus millones de seguidores una serie de fotos tomadas por el mismo cantante canadiense y por otras personas en una reunión intima en el campo, donde hicieron la revelación ante sus seres queridos.

Desde que la modelo se casó con el ganador del Grammy en septiembre de 2018, ha contraatacado a los rumores de embarazo en múltiples ocasiones. En en abril de 2022, salió a desmentir los rumores después de pasear por la alfombra roja de los Grammy con un vestido vaporoso. En julio de 2023 sucedió lo mismo un video de la pareja saliendo con amigos cuando viral.

Los memes con Selena Gómez por el embarazo de Hailey Bieber

Selena Gomez cuando vea el hijo de Justin Bieber y Hailey: pic.twitter.com/IkfafE3ksD— Diego (@DiegOrtiz_26) May 9, 2024

Qué pasó entre Hailey Baldwin y Selena Gomez

Selena Gomez y Hailey Bieber se encontraron en la Gala del Museo de la Academia el 15 de octubre de 2022, y no dejaron pasar la oportunidad de posar juntas y tirar por el suelo las especulaciones sobre su relación. Días atrás, la ex de Justin Bieber había defendido a la actual esposa del cantante para que los fans dejaran de acosarla.

La cantante y la modelo se acercaron y compartieron un abrazo en la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Pictures, que fue presentada por Rolex. No hubo una, sino varias fotos publicadas por el fotógrafo Tyrell Hampton que hicieron explotar la red por la sorpresa que produjo la situación.

“Selena y Hailey estuvieron juntas y súper relajadas en la Gala del Museo de la Academia. Ambas han seguido adelante y son felices en sus propias vidas”, compartió una fuente a ET. “Querían mostrar al mundo que no hay malos sentimientos entre ellas”.

La imagen de Selena y Hailey juntas se produce después de que la supermodelo se enfrentara a los antiguos rumores de que había “robado” a su marido Justin Bieber a la intérprete de The Heart Wants What It Wants, su ex. Ella negó rotundamente esa versión y se sinceró en un episodio del podcast de Spotify de Alexandra Cooper, Call Her Daddy, sobre el odio demencial que ha recibido en Twiter e Instagram.

El presentador le preguntó el sobrenombre de “rompehogares” que le pusieron debido a la teoría que indicaba que antes de casarse con Justin Bieber, él salía con ella y con su exnovia, Selena Gómez, al mismo tiempo. Hailey rechazó esa afirmación de cuajo.

“Cuando él y yo comenzamos a salir, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento”, señaló. “No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente nunca haría eso”, añadió.

Justin Bieber y Gómez tuvieron una relación de manera pública entre 2010 y 2017 con varias idas y vueltas. Bieber se comprometió con su ahora esposa en el 2018 y se casaron meses después. Hailey Bieber, quien salió con el cantante en 2016 antes de rompieran y luego volvieran a estar juntos, dijo que sabe “cómo se ve desde afuera y hay mucha percepción allí. Pero esa fue una situación en la que sé con certeza que era lo correcto para ellos cerrar esa puerta”. “No estaban en una relación en ese momento, pero por supuesto que hay una historia muy larga allí. Y no es mi relación”, sentenció Hailey a pesar de sentirse incómoda porque no quería mencionar a nadie.

También dijo que respeta a Selena Gómez, con quien ha mantenido el diálogo desde que se casó con Justin. Una situación casi desconocida para muchos. “Es por eso que digo que todo es respetuoso. Es todo amor”, cerró.

Tras la entrevista, Selena no ha podido quedarse callada y en un vivo que hizo a través de TikTok les ha pedido a sus fans que dejen a un lado el odio. Si bien nunca mencionó las palabras de Hailey en su vivo, Selena fue más que contundente: “Creo que algunas de las cosas de las que ni siquiera necesito ser consciente son simplemente viles y repugnantes, y no es justo, y nadie, nunca, debería ser hablado de la manera que he visto“, dijo sobre los mensajes que han recibido su ex y la modelo. (Video @GomezSource)

“Si apoyas a Rare, debes saber que también estás representando lo que significa, y eso es: las palabras importan, verdaderamente importan”, añadió la cantante, y pidió a sus seguidores “palabras amables” y respeto sobre un tema que ella considera cerrado.