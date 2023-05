Rossi, sobre la fórmula del FdT: “No hay que forzar una síntesis”

En medio de las dudas sobre las candidaturas en el Frente de Todos para los comicios presidenciales de octubre, Agustín Rossi -jefe de gabinete- se refirió al consenso en el bloque y sostuvo que “no hay que forzar una síntesis“.

“Primero, yo soy un defensor histórico de las PASO”, aclaró en una entrevista para Radio Con Vos. “Segundo, me parece que lo que hay que hacer es ser respetuoso de la dinámica interna de la coalición. Si esa dinámica interna genera un candidato o una fórmula de síntesis, es decir, que genere el consenso y el apoyo mayoritario de todos, habrá síntesis”, agregó entonces.

En esa línea, el jefe de gabinete sostuvo que “si eso no es así, tiene que haber PASO. En lo que yo no estoy de acuerdo es que se intente sintetizar en quien no sintetiza”.

“Quién puede llegar a sintetizar es Cristina Fernández de Kirchner, pero ella ha dicho que no será candidata, me muevo con esa hipótesis. Si ella compite nadie va a competir en su contra”, señaló luego.

Asimismo, Rossi recordó la gestión de la fórmula para las elecciones del 2019. “Cuando Cristina anunció que Alberto iba a ser el candidato, ¿qué fue lo que pasó? La mayoría de los gobernadores, que estaban en el peronismo federal, empezaron a posicionarse a favor de esa fórmula”.

De ese modo, apuntó que “La fórmula de Cristina y Alberto no salió de un consenso, esa fórmula generó consenso; de esto se trata, si genera síntesis, habrá síntesis, lo que no hay que hacer es forzar una síntesis”.