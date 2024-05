La picante adivinanza de Javier Milei en hebreo contra la CGT

El presidente Javier Milei reaccionó con un sorprendente y enigmático posteo en sus redes sociales al segundo paro general de la CGT. “Nota de color… ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento… PARO. A buen entendedor, pocas palabras bastan…”, escribió en un mensaje que firmó con su tradicional “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

El posteo de Javier Milei en medio del segundo paro general. (Foto: captura de X).

El miércoles, el Presidente utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente en vísperas de la medida de fuerza. “Yo no paro”, decía la remera que Milei compartió en su cuenta de Instagram.

El Presidente Javier Milei cuestionó el paro general de la CGT. (Foto: Instagram javiermilei)

Segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei

Los jefes de la CGT resolvieron para este martes el segundo paro general en rechazo la reforma laboral, las privatizaciones y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei, entre otros reclamos. La medida de fuerza afecta a más de 6 millones y medio de personas que usan el transporte público en el AMBA.

El Gobierno advirtió que les descontará el día a los empleados estatales que no se presenten a trabajar y lanzó duras críticas contra los sindicalistas. “Que se dejen de joder y vayan a laburar”, declaró la ministra de Seguridad.

Más temprano, minimizó el impacto del paro: “No tiene ninguna contundencia, a lo largo del día va a estar todo abierto”, había aventurado la ministra de Seguridad en declaraciones a TN.

La funcionaria consideró además que la medida de fuerza general es una muestra de “debilidad”, por los ataques que sufrieron quienes salieron a trabajar, y reiteró que enviaron policías a las terminales de colectivos para garantizarles seguridad.

La ministra de Seguridad le pidió a la gente que todavía no salió a trabajar que lo haga: “Salgan los que todavía no lo hicieron, hay medios de transporte, usen su auto, hay fuerzas desplegadas por todos lados, el país necesita que trabajemos”, y redobló las críticas contra la CGT: “A Alberto Fernández no le hicieron ningún paro”.

La furia de Espert contra los sindicalistas de la CGT: “Sindigarcas que paran el país”

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, fue otra voz cercana a Milei que expresó su bronca en las redes sociales ante el paro general de este jueves. El legislador, que también es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llamó “sindigarcas” a los dirigentes gremiales que lideran la medida de fuerza.

“Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “Hijos de puta es poco”.

Los integrantes de la mesa chica del Ejecutivo tomaron la decisión de no darle entidad al paro, basándose en informes de opinión pública del Estado y de privados que indican que gran parte de los encuestados están en contra de la medida.

“La idea nuestra es que la gente tenga la libertad para trabajar y que ningún mafioso la pueda interrumpir”, sostuvo Bullrich.