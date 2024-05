Docentes: ante la congestión del sistema, recuerdan que hay plazo hasta el viernes para completar la Declaración Jurada

Hasta las 10 de la mañana, el 25 % de los docentes había completado la Declaración Jurada.

El ministro de Educación de Santa Fe de Santa Fe, José Goity

El Gobierno de la Provincia recuerda que hay plazo hasta el viernes para que los docentes y asistentes escolares, tanto de escuelas públicas como privadas, puedan completar la Declaración Jurada para dejar asentado que en el día de hoy concurrieron a trabajar.

La aclaración obedece a que, a partir de las 10 de la mañana, y ante la gran cantidad de cargas en simultáneo, el sistema presenta algunas demoras, por lo que se solicita paciencia a quienes deben completar el proceso.

Cabe destacar que, hasta media mañana, el 25 % del sector docente ya había completado la declaración jurada, y la expectativa es que finalice en un 50 %.

De qué se trata

Como se informara, entre el miércoles y el viernes en el sitio oficial de Provincia, los docentes y asistentes escolares de escuelas públicas y privadas que no adhieran a la medida de fuerza de hoy podrán evitar el descuento establecido por el Gobierno para quienes paren, y seguir además completando el calendario para el programa Asistencia Perfecta.

Los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza convocada por los gremios provinciales pueden completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo).

Al ingresar a “Mi Legajo”, como lo hace habitualmente, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 8 de mayo. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

El Ministerio de Educación de la provincia publicó el martes 7 de mayo el Decreto N° 0586, por el cual quedó establecido el Programa Asistencia Perfecta, mediante el cual el gobierno provincial premiará a los docentes de escuelas públicas que no falten a trabajar. El beneficio será aplicable a partir del 16 de abril, fecha en la que fue anunciada la medida por los ministros de Educación José Goity y de Economía, Pablo Olivares, y próximamente se firmará un decreto similar para docentes de escuelas privadas.

Asistencia Perfecta surgió como una política del Estado provincial de ahorro. En 2023 hubo un 32 % de ausentismo en la docencia en la escuela pública en la provincia de Santa Fe. “Eso a la Provincia le salió más del 25 % del presupuesto: $ 100.000 millones sobre $ 400.000 millones, y este año estábamos proyectando $ 250.000 millones para pagar ausentismo”, anticipó el gobernador Maximiliano Pullaro al referirse a esta medida.

En los considerandos del decreto, que lleva la firma del mandatario provincial, se indica que este incentivo se establece para “crear, promover y gestionar las condiciones necesarias para que aquellos derechos constitucionales sean reconocidos expresamente a niñas, niños y adolescentes por Ley Nº 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes)”.

Asimismo, el escrito señala que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.

Asistencia Perfecta: el decreto que establece el premio para los docentes que no falten a trabajar

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula, e implicará que un maestro que se inicia y con un solo cargo, va a percibir $ 57.000 más por mes, y el de cargo más alto, sumará $ 114.000.

Si además tiene asistencia perfecta en el trimestre, se le suma $ 86.000 al de cargo más bajo y $ 172.000 a los cargos más altos.

Es decir: el docente de cargos más bajos que tengan asistencia perfecta en el trimestre tendrán en suma $ 257.000 aproximadamente en concepto de incentivo en ese período, y los de cargos más altos sumarán más de $ 500.000.

Vale señalar que los montos, tanto los montos mensuales como en los trimestres, se actualizarán de manera trimestral conforme a la variación porcentual del salario docente.

Durante los meses de enero, febrero y marzo cada agente percibirá un monto equivalente al promedio mensual que haya percibido por el mismo concepto en los meses de abril y diciembre. Asimismo, vale agregar que en el mes de abril se abonará un monto equivalente al promedio de los 3 incentivos trimestrales que pudiera haber percibido el docente hasta enero.

Cabe consignar que en este decreto se incluye el personal de las escuelas públicas, mientras que ya fue generado un expediente que incluirá a las escuelas privadas. Este expediente generará un nuevo decreto correspondiente al beneficio para ese sector