Qué afectación tienen los paros de estos días en Funes

Los gremios de maestros Amsafé, Sadop y UDA Santa Fe rechazan la oferta salarial del gobierno provincial al igual que los sindicatos de la administración central, ATE y UPCN, y los profesionales de la salud nucleados en Sirprus.

Los Municipales no adhieren al paro de hoy, pero sí el jueves todos confluirán en la medida nacional de CGT y la CTA

Sí lo hacen docentes, estatales y trabajadores de la salud quienes iniciaron este miércoles las medidas de fuerza en la provincia de Santa Fe que desembocarán en el paro general de las centrales sindicales nacionales, completando 48 horas de huelga en esos sectores de trabajadores santafesinos.





Los maestros públicos nucleados en Amsafé, los particulares de Sadop y los nucleados en UDA Santa Fe decidieron realizar un paro de 48 horas el miércoles 8 y jueves 9 de mayo en rechazo de la oferta salarial del gobierno provincial.

El paro de los docentes se da en medio de una fuerte tensión con el gobierno de Maximiliano Pullaro y no solamente por la propuesta salarial, sino también por el anuncio del Ministerio de Educación de descontar el día no trabajado a los empleados estatales que adhieran al paro del 8 de mayo. La medida no correrá el 9 de mayo por la falta de transporte y el paro general de la CGT.

La gestión santafesina habilitó la posibilidad de registrarse bajo declaración jurada a los docentes que quieran dar clases, situación que irritó a los dirigentes sindicales y docentes santafesinos.

Salud Pública garantiza las guardias en hospitales municipales y el SIES (107) atenderán urgencias y emergencias.







Estas medidas de fuerza provocarán también la suspensión del servicio de transporte urbano, que circulará hoy miércoles y volverá a hacerlo recién el martes.

El colectivo de Funes no hará su recorrido el jueves por el paro nacional, pero viernes y lunes se verá afectado por la medida de fuerza de los municipales.

Además, este medio de transporte no circula durante los fines de semana, por lo que – en total – serán cinco los días que no habrá servicio en Funes.