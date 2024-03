Memoria, Verdad y Justicia: miles de personas de movilizaron el 24 de marzo: Funes marchó por la Memoria, Verdad y Justicia

Funes marchó por la Memoria, Verdad y Justicia

El Gobierno publicó un video sobre la Memoria, Verdad y Justicia “completa”

La pieza audiovisual, que relativiza el terrorismo de Estado, cuenta con los testimonios del ex SIDE Tata Yofre, María Fernanda Viola, hija del militar que fue asesinado por el ERP en Tucumán y Luis Labraña, ex militante de Montoneros.

El Gobierno de Javier Milei publicó un video en el 48° aniversario del derrocamiento de Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 por parte de las Fuerzas Armadas, que dieron lugar a la última dictadura cívico-militar. En la pieza audiovisual titulada: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa” , la administración equipara la violencia civil con el terrorismo de Estado.

El video comienza con la alocución del Juan Bautista “Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE del gobierno de Carlos Menem. También con el testimonio de María Fernanda Viola, hija del militar que fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán y Luis Labraña, ex militante de Montoneros.

En la pieza audiovisual, a cargo del documentalista libertario Santiago Oria, el Gobieno deja de lado uno de los tres pilares del Estado Nacional: la Justicia. Lejos de hacer hincapié en la importancia del juzgar a aquella persona que cometió un delito, se equipara la violencia llevada a cabo por los grupos guerrilleros con terrorismo de Estado.

Allí, el ex SIDE sostiene que “no se contó de manera completa la historia” de los turbulentos años 70. “Lastimosamente, se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados del ERP. Se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina, o iban a destrozar la Argentina, y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes, de aquel entonces y de hoy, 200 mil dólares para cada uno”, señala.

Por su parte, Luis Labraña, quien ya hace unos años aparece en televisión alineados con el Gobierno, negó la cifra de 30.000 víctimas de la dictadura y además se autodelegó el invento de aquél número.

María Fernanda Viola, quien además de hija del militar es una de las principales defensoras de la denominada “memoria completa” junto a Cecilia Pando y las esposas de militares condenados por crímenes de la última dictadura, manifiesta en el tape que durante la época de Néstor y Cristina Kirchner se habían “prohibido hasta los actos que se hacían en el cementerio en homenaje a mi papá”.

A la publicación del Gobierno también se le suma al mensaje que también difundió la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde negó que los desaparecidos hayan sido 30.000 y sostuvo que “los derechos humanos son para todos”, se contrapone con las actividades y marchas que todos los años organizan diferentes organismos y agrupaciones políticas.

Actos por el Día de la Memoria

Este domingo, en conmemoración del 48° aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976 en Argentina, los históricos organismos de derechos humanos marcharán hacia la Plaza de Mayo. La convocatoria tiene lugar en un contexto de debate nacional impulsado por el Gobierno sobre los acontecimientos de esa época.

Bajo la consigna “30 mil razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada” , Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación H.I.J.O.S. regional capital convocan a una concentración a las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y la calle Piedras.

Asimismo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se movilizará con el lema “La patria no se vende. La vida no se entrega. El pueblo se subleva” , con una concentración a las 11 de la mañana en la avenida Hipólito Yrigoyen 1584, seguida de un acto político a las 12 horas.

En el marco de un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde se recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado impulsado por la dictadura cívico militar, que tomó el poder un 24 de marzo de 1976 y que se mantuvo hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando Ricardo Alfonsín asumió la presidencia por elección del pueblo, una inmensa cantidad de personas y organizaciones sociales se movilizaron para reforzar, una vez más, el pedido por el “Nunca Más”.

Desde la mañana del domingo, las calles se vieron copadas por gente que salió a rememorar lo sucedido en aquella época y repudiar el discurso que se promueve desde el Gobierno nacional a partir de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel, que tiene que ver con poner en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos.

De hecho, en horas de la mañana, la cuenta oficial de la Casa Rosada compartió un video que fue relatado por Juan Bautista “Tata” Yofre, ex jefe de la SIDE del gobierno de Carlos Menem, y donde participaron María Fernanda Viola, hija del militar que fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán y Luis Labraña, ex militante de Montoneros, donde se sostiene que “no se contó de manera completa la historia”.

Ante esto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , afirmó que “las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional”, y que el presidente “es un extraño personaje. Entonces, yo digo que, por ahí… Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido, una de dos”. También advirtió que van a continuar “reclamando una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas”.

Por su parte, Taty Almeida , integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dejó en claro: “¡Tenemos 30.000 razones para defender la Patria!”, y que “vemos en el gobierno de Milei actitudes de extrema crueldad y violencia hacia quienes piensan distinto”. “Este gobierno ha puesto en marcha un protocolo represivo destinado a impedir el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social. Así como hicieron en el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana“, agregó.

Además, Adolfo Pérez , activista por los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, se expresó durante el acto central: “La Libertad Avanza avanza hacia el precipicio”, y que “defendemos los derechos humanos, la construcción democrática y la constitución”.

Luego, Máximo Kirchner rechazó el video que publicó el Gobierno al declarar que “desde la primera magistratura del Estado se pone en duda la tragedia argentina. Eso nunca es bueno, hay una situación de desprecio no sólo por el pasado, las torturas, sino por el presente por la gente”. Y, al ser consultado por un futuro pacífico entre la oposición y el oficialismo, respondió: “¿Cómo voy a querer construir una opción con alguien que defiende a los torturadores y a los asesinos de tantas argentinas y argentinos? Y entre ellos, de los padres y las madres de muchas compañeras y compañeros míos. No, no, ni a palos”.

Lo mismo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , quién manifestó que “el ejemplo es estar en la plaza, ellos vienen a reprimir, nosotros venimos a marchar por el futuro. Venimos a reafirmar que fueron 30.000, por la memoria, la verdad y la justicia”. “Parece mentira que se tenga que discutir de nuevo esas cosas que son un emblema en la Argentina y son el mojón central sobre el que se ha construido la democracia argentina en estos 40 años después de la dictadura”, añadió.

“El gobierno de Milei es negacionista y Patricia Bullrich reivindica a los milicos. Ha pasado por tantos partidos políticos que ya no sabemos a cuál pertenece, esta movilización es en repudio a esta política de recesión y despidos”, comentó uno de los referentes de la CGT, Pablo Moyano . “Ellos quieren una reforma laboral para que no haya convenios colectivos de trabajo”, detalló.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Petri , en diálogo con Radio Rivadavia, señaló que “discutir sobre la cifra de desaparecidos no le aporta nada al debate”, y resaltó que “hoy tenemos que valorar la recuperación y consolidación de la democracia y condenar todos y cada uno de los quiebres constitucionales que hubieron en el país”.