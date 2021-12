Bochini: “El Kun se merece un homenaje por todo lo que le dio a Independiente”

El Kun vistiendo la camiseta roja. Foto: Archivo.

Ricardo Bochini, uno de los grandes ídolos de Independiente, aseguró que Sergio Agüero “se merece un homenaje” por su contribución futbolística y económica al club.

“El “Kun” se merece un homenaje por todo lo que le dio a Independiente a través de sus ventas. Ayudó a que hoy tenga la cancha que tiene”, afirmó Bochini en diálogo con ESPN.

“Yo le seguí toda la carrera en los inicios del “Kun” en Independiente. Hacía goles increíble, eludiendo cuatro o cinco jugadores. De mitad de cancha, a los 11 años ya se veía que podía jugar y ser un grande como fue”, manifestó el “Bocha”.

Para Bochini, el regreso de Agüero al equipo de Avellaneda era “muy complicado” por su vigencia en el fútbol europeo: “Estaba jugando en clubes importantes y en un momento muy bueno. Después por como está Independiente hoy. Si el club hubiera estado bien, quizás hubiera sido posible”.

El Kun desde el Camp Nou. (AFP)

Este 15 de diciembre quedará en la memoria de Sergio Agüero como el día que anunció que deja el fútbol: lo hizo desde el Camp Nou, con mucha emoción, pero, como dijo, “con la cabeza alta”. Al argentino de 33 años le costó mucho hablar, las lágrimas estuvieron desde el comienzo y hasta algún insulto, pero se recuperó y terminó con una sonrisa.

La palabra del Kun:

“Esta conferencia es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol. Concha de su madre (emocionado)… Decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé”.Play VideoEl emotivo arranque de la conferencia del Kun

“Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, que han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había mucha…”.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soné jugar al fútbol, desde los 5 años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División. Agradecer a Independiente donde me formé, al Atlético de Madrid que apostó por mi con 18 años para hacer las cosas en Europa”.

“La gente del City que ya sabe lo que siento, he dejado lo mejor ahí, me trataron muy bien. Y al Barsa, Joan y todo el equipo que ha contado conmigo. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo, me trataron muy bien desde que llegué, la gente también”.

Ruggeri dándole indicaciones en el día dell debut.

“Y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo. Agradecer a todos los que están acá, a mi familia, a los que trabajaron conmigo, mis compañeros hasta hace poco en el Barsa”.

“Hice lo mejor para ayudar a ganar. Gracias a los que me ayudaron a crecer, me voy con la cabeza alta y feliz, no sé qué me esperará ahora pero tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mi. Gracias a los periodistas, que a veces me trataron bien y a veces no je. A todos los hinchas de los clubes que jugué. Me quedó con cosas muy bonitas, gracias”.

Por otro lado, entre los presentes estuvo Pep Guardiola, quien llegó al Camp Nou para acompañar a Agüero en su despedida. El entrenador del Manchester City viajó especialmente desde Inglaterra para estar en el anuncio de quien fuera su dirigido durante cinco años. Juntos ganaron diez títulos.