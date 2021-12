Atropelló a un motociclista adulto mayor, lo mató huyó y después se entregó, ahora está preso

El hecho de días atrás:

Fue el fin de semana en Funes con un conductor que invadió la mano contraria y se entregó recién siete horas después. Quedó preso por homicidio culposo con agravantes, entre ellos que no auxilió a la víctima.

El hombre de 42 años fue imputado y quedó preso con un plazo inicial de 60 días tras atropellar y matar a otro de 80 el fin de semana en Funes. El implicado se fugó del lugar del hecho y se entregó horas después en una comisaría.

El hecho se desencadenó el fin de semana en Almafuerte y Fuerza Aérea, frente a los barrios cerrados Funes Hills de Funes, aunque las circunstancias trascendieron a partir de la imputación que en audiencia pública llevó adelante el fiscal Marcelo Vienna, jefe de la flamante Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos.

Vienna atribuyó a Luciano S., empleado de una metalúrgica y conductor de un Ford Fiesta que impactó contra una moto Zanella de 50cc y produjo la muerte de su conductor, el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por haberse dado a la fuga y no haber intentado auxiliar a la víctima.

Según la reconstrucción preliminar, fue el 5 de diciembre a las 3.15, aunque el imputado se entregó recién a las 10.15 en la comisaría 23° de la zona. De ese modo, ni él -objeto de prueba- ni el vehículo se mantuvieron bajo custodia de las autoridades. El fiscal lo cuestionó y fue uno de sus argumentos para pedir una prisión preventiva por el plazo de ley.

Según expuso Vienna, el impacto se produjo a contramano en una calle que tiene la doble línea amarilla, y con ocupantes de dos vehículos como testigos. Dos eran policías que hacían adicionales en el móvil de seguridad externa de un barrio privado y el restante el conductor de una camioneta Mercedes Benz. Ambos fueron sobrepasados previamente por el Ford Fiesta.

La víctima, un hombre mayor de edad identificado como Victoriano Gutiérrez, era el cuidador de un establecimiento cercano. Su titular, el abogado penalista Jorge Bedouret, se presentó como querellante.

Por el testimonio del detenido y la defensa de su abogado Hernán Tasada, no se discutió la autoría sino las circunstancias. No tiene antecedentes penales y, en términos generales, expresó que se había fugado por temor; también, que sintió un impacto pero que no pudo establecer contra qué.

Pese a la grave acusación del fiscal que no se discutió la autoría, el juez Román Lanzón impuso plazo de 60 días a la prisión preventiva.