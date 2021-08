Traferri denunció “una campaña política” en su contra

Tras su ausencia en la audiencia imputativa de la causa que investiga una red de juego clandestino, el senador por el departamento San Lorenzo dijo que las pruebas en su contra son “endebles”. “Intentan meterme por la ventana en un proceso que no tengo nada que ver”

Luego de su ausencia a la audiencia imputativa en la causa que investiga una red de juego clandestino, el senador provincial Armando Traferri volvió a criticar a los fiscales que lo habían convocado, sostuvo que tienen intenciones políticas y negó vínculos con los delitos que se le imputan.

En diálogo con el programa Telenoche Rosario (El Tres), el legislador por el departamento San Lorenzo dijo además que el desafuero no prosperó en el Senado porque las pruebas en su contra eran “endebles”.

“Se toman de un artilugio los fiscales para intentar meterme por la ventana en un proceso en el que no estoy y no tengo nada que ver”, dijo Traferri en diálogo con la periodista Ivana Fux desde Santa Fe.

Además, consideró que “el desafuero no fue aceptado en el Senado porque las pruebas eran muy endebles”.

“Tenían que automáticamente haber archivado la causa hasta conseguir pruebas que convenzan a los legisladores que pueden llamarme a imputativa”, dijo el senador departamental.

El senador Traferri no se presentó a la audiencia imputativa y la jueza la reprogramó

Por otra parte, expresó que los fiscales no fueron elegidos por el voto popular como sí ocurrió con los senadores que “tienen total representación”.

Traferri también denunció “abuso de autoridad” del Ministerio Público de la Acusación porque “no están las garantías dadas”.

“Cambienmé los fiscales, pongan fiscales que no tengan intencionalidad política. Fiscales que no hayan tenido reunión con (el ex ministro de Seguridad, Marcelo) Sain”, añadió.

“Desmiento totalmente cualquier vinculo con el juego clandestino”, se defendió el senador sanlorencino y aseveró: “Soy uno de los pocos senadores que ha denunciado narcotráfico, trata y otros delitos en el recinto”.

Atribuyó la acusación en su contra a “una campaña política que comenzó que con la venida de Sain con la complicidad de algunos medios de comunicación”, al ser entrevistado por el Tres.com

La ausencia

Los fiscales que llevan adelante la causa pidieron que sea declarado “en rebeldía”. La audiencia finalmente se reprogramó sin fecha, aunque podría realizarse a fines de septiembre.

La audiencia sin la presencia de Traferri, que había sido citado a imputativa por la causa de juego clandestino en Santa Fe, se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Su nuevo abogado defensor, el doctor Oscar Romera fundamentó la ausencia del senador e hizo un planteo a la jueza Eleonora Verón.

La defensa del senador Traferri solicitó “suspender y dejar sin efecto la imputativa en su contra”. El letrado hizo el planteo fundado en la resolución del Senado de Santa Fe y en el recurso extraordinario presentado a la Camara y pendiente aún.

“No es que Traferri no quiere venir. Yo le digo que no venga”, aseguró el abogado Oscar Romera, que a la vez cuestionó la decisión del camarista José Luis Mascali de declarar inconstitucional la inmunidad de proceso del senador.

“¿Qué resolución prevalece, la del juez Mascali o la del Senado que le dice que no venga? No hay sobre el Senado alguien más que lo pueda resolver que la Corte Suprema de Justicia de la provincia o de la Nación”, expuso Romera.