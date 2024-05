Miles de empleados santafesinos esperan el posicionamiento de Lewandowski, Galaretto y Losada por el capitulo del tabaco que amenaza con cerrar Bronway S. A y que podría reactivar la quebrada For Men

A través de una solicitada publicada en los diarios impresos desde la Cámara del Tabaco y la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta se pronunciaron en contra de los legisladores Emiliano Estrada, Carlos Zapata, Emilia Orozco y Julio Moreno. El pronunciamiento es por su voto negativo al capítulo del tabaco.

Para los tabacaleros, estos diputados han “demostraron con esta actitud su complicidad con un sistema de evasión y corrupción instalado en la Argentina que ha generado daños y pérdidas económicas enormes tanto para el Estado Nacional y para las Provincias como para los productores a través del Fondo Especial del Tabaco”.

El comunicado también felicita a los 82 diputados que apoyaron la iniciativa e insta a los senadores nacionales (Sergio Leavy, Nora Giménez y Juan Carlos Romero) por Salta a apoyar la Ley Bases con el capítulo del tabaco incorporado.

En la Provincia de Santa Fe existen miles de puesto de trabajo en juego en caso de que el capitulo del tabaco de la ley bases recientemente aprobada por la cámara de diputados no logre ver la luz en el Senado. Y es que a diferencia de todo el resto del país, el camarista Aníbal Pineda, quien desde CANET -Cámara Argentina nacional de empresas tabacaleras- señalan vinculado a Pablo Otero de Tabacalera Sarandí y sectores del PRO, no ha concedido una medida cautelar para que Bronway -tabacalera rosarina que emplea mas de mil personas- continue sus labores y ha llevado al cierre a la santafesina FOR MEN.

Por eso desde el gremio que nuclea a los trabajadores del sector en la Provincia de Santa Fe han señalado “esperamos que los senadores de Santa Fe, Galaretto, Losada y Lewandowski apoyen este capítulo porque sino en quince días existirán miles de puestos de trabajo perdidos. Confiamos que Lewandowski más allá de su afiliación partidaria acompañe esta reforma ya que estuvo varias veces en Bronway y conoce la problemática del sector”.

Es la primera vez desde hace años que todos los partícipes del sector tabacalero se encuentran de acuerdo en la eliminación del impuesto mínimo que resulta inconstitucional y en la suba de la alícuota al 73%. Se evitaría de este modo la judicialización del conflicto, se incrementaría la recaudación fiscal y se eliminaría el contrabando desde países vecinos. No sólo CANET sino otras Cámaras que nuclean PyMES y las dos grandes empresas extranjeras – BAT y Philips Morris – apoyan la ley bases.

La única resistencia está planteada por Tabacalera Sarandí al mando del señor del tabaco Pablo Otero quien pretende seguir trabajando con un fallo y que ha logrado aglutinar sectores del PRO a su favor.

