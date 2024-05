A los 71 años David Lebón presentó su álbum en el Movistar Arena, “Herencia Lebón 3”

El legendario músico tuvo la mayor convocatoria de su carrera solista. Tuvo invitados especiales y muchos momentos emotivos, como el que creó la presencia de Carmelo Addario.

Carmelo, cursa sexto grado en la escuela y vive en nuestra ciudad de Funes, mencionó, “siempre me gustó toda la música de Charly Gacía”. “El rock es mi género favorito”.

“Antes de subirme al escenario tuve ansiedad y miedo, pero una vez que subís ya está”, Carmelo Addario

David Lebón dio un concierto memorable en el estadio Movistar Arena, donde presentó su álbum “Herencia Lebón 3” junto a grandes invitados.























Desde el año pasado Lebón, tomó la determinación de compartir su legado en vida, a través de lanzamientos que denominó Herencia Lebón, con reversiones de temas clásicos propios y de otros compositores como los Beatles, Eric Clapton y Charly García.

Una postura generosa y madura para apreciar su pasado y disfrutar su presente, sin esperar al habitual reconocimiento póstumo, como sucede tardíamente con tantos artistas. Como dice uno de sus hits, “Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar”.

El proyecto, junto con la tendencia de lanzar simples o EP en vez de discos completos, le permite disfrutar de grandes canciones junto a su público de fans de varias generaciones, que se siguen sumando y haciendo crecer su poder de convocatoria al punto de llenar un estadio Movistar Arena en la noche del sábado para celebrar la salida de Herencia Lebón 3.

David Lebón, a pleno en su gran recital en el inmenso marco del estadio Movistar Arena. Foto. Martín Bonetto

Como ya es habitual en sus grandes conciertos, confesó desde el escenario los nervios que le generaba semejante desafío, pero después de casi media hora con problemas de sonido que dispersaron su atención y hasta hicieron mella en su voz, luego dio uno de los mejores conciertos de su carrera, con interpretaciones magistrales y momentos de enorme emotividad y belleza.

Además de su talento e inspiración, contribuyó la solidez de la banda que lo viene acompañando hace muchos años, la presencia de grandes invitados y el armado de una lista de temas con algunos sectores claramente definidos, como un tramo acústico con San Francisco y el lobo, Blackbird y El tiempo es veloz, y otro dedicado a su amigo Charly García, con Peperina, Pubis angelical, No soy un extraño y Desarma y sangra.

Un comienzo accidentado

A las 21:15 se apagaron las luces y comenzó a sonar el piano de Leandro Bulacio y se armó el clima de la introducción de No seas dura. Entró David vestido de blanco, miró al público, hizo un gesto de “¡No lo puedo creer!” y comenzó a cantar una versión con el violín de Alex Musatov, el primer invitado de la noche. David Lebón recorrió en vivo las canciones de toda su carrera, incluyendo su dos discos “Lebón & Cía” y los recientes lanzamientos de “Herencia Lebón”. Foto: Martín Bonetto

Sin mayores palabas que algún “¡Gracias!”, siguió con grandes clásicos de Serú Girán y de su carrera solista, como Cuánto tiempo más llevará, En la vereda del sol y Bonzo, pero evidentemente los nervios y un problema de sonido que lo distraía (se escuchaban muy fuerte la guitarra y los coros de Dhani Ferrón) hizo que las interpretaciones estuvieran desajustadas y su voz también afectada.

Sin embargo fue determinante que no pudiera contenerse más tiempo sin hablar (“Supuestamente no tenía que hablar todavía”·, comenzó) y contó que no tenía palabras para describir su emoción. El público le devolvió la sinceridad con una ovación de “¡Olé olé olé, David, David!” y siguió: David le habló en varias oportunidades a sus fans y agradeció el enorme amor recibido. Foto: Martín Bonetto

“Solo quiero decir, insisto, que lo único que nos va a hacer bien es el amor. Ustedes saben que después me llevo todo esto, aunque hace un mes que estoy nervioso“, dijo, antes de seguir con Ese tren y Nuevas mañanas, donde hizo un gran solo de guitarra.

Momento bisagra para una noche única

De pronto, promediando la primera media hora de concierto, el sonido finalmente se acomodó y Lebón acusó el impacto de tanto amor del público. Como resultado, a partir del toque tan Santana de Latin rumba y una versión antológica de Esperando nacer, dio vuelta el partido y comenzó a marcar un golazo tras otro. David Lebón charló con el público y derrochó carisma y emoción a lo largo de un gran frecital. Foto: Martín Bonetto

También pudo haber influido que antes del gran blues de Serú Girán saludó a su familia (“nieto, hija, yerno”) y agradeció que hayan llegado desde Uruguay para verlo. Además, le dedicó ese tema a su querida Patricia “Pato” Oviedo, pareja, manager y artífice de esta última década brillante y con tanto reconocimiento a su carrera.

Después presentó a Alambre González (“un amiguito que toca bastante bien” y pidió disculpas por sus nervios (“soy un ser humano, me pasan cosas y ustedes me salvan”). Juntos, se lucieron con un duelo de guitarras en Copado por el diablo, un blues de su primer disco solista de 1973, y el hit de Serú ’92: Mundo agradable. David Lebón junto al ghuitarrista Alambre González, uno de los grandes invitados del show en Movistar Arena. Foto: Martín Bonetto

La siguiente invitada fue la extraordinaria cantante Luz Gaggi, que está en un gran momento de despegue de su carrera, tras su apariciòn en el reality La Voz Argentina. Se lució a dúo con David en una magistral Frecuencia modulada y se ganó una ovación tras Encuentro con el diablo. Luz Gaggi se destacó en los dos temas de Serú Girán que hizo junto a David Lebón: “Frecuencia modulada” y “Encuentro con el diablo”. Foto: Martín Bonetto

Cerró la primera mitad del recital con un tramo acústico donde enganchó impresionantes y emotivas versiones de San Francisco y el lobo, Blackbird y El tiempo es veloz, donde dejó que la gente cantara varios versos “Me gusta escucharlos a ustedes”, explicó.

El homenaje a Charly García

La gran sorpresa llegó cuando David dijo: “Quiero hacer una parte muy importante para mi hermano, un amigo del alma, que es el señor Carlos García”. Estallaron los aplausos en el estadio y enseguida presentó a un chico de 11 años llamado Carmelo, que se sentó al piano, y a su padre, el guitarrista Palmo Addario. Juntos hicieron Peperina instrumental y el tema principal de la película Pubis angelical, con David en la batería. Se retiraron emocionados y con una ovación.

David Lebón pasó a la batería durante el tema “Pubis angelical”, de Charly García. En el piano, el pequeño Carmelo Addario. Foto: Martín Bonetto

El tributo siguió con la versión de No soy un extraño que acaba de salir en Herencia Lebón 3, con Nico Sorín, Hernán Jacinto y Gabriel Pedernera, o sea dos teclados y una batería electrónica. David se equivocó en una parte y muy compungido pidió perdón. “¡Qué vergüenza, toco desde los 14 años y me pasa esto!”, se lamentó. David con una foto de Serú Girán en las pantallas. Foto Martín Bonetto

El cierre de esta sección del concierto fue con Desarma y sangra, otro momento antológico de la noche, en una versión con violín, piano y contrabajo.

Más sorpresas y hits

El movimiento de invitados no se detuvo. Enseguida subieron el gran guitarista Luis Salinas y el sólido baterista Cristian Judurcha, que a fines de los años ’80 tocó con David. Hicieron una impecable versión unplugged de Layla, de Eric Clapton.

David Lebón junto a Balatazar Comotto, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Foto: Martín Bonetto

Tras Puedo sentirlo, llegó el último invitado de la noche: Baltazar Comotto. “No sé por qué siempre invito guitarristas”, bromeó Lebón. El músico de la banda de Indio Solari se lució con una electrizante y poderosa Despiértate nena y Noche de perros, que puso al público de pie para ovacionarlo.

El tramo final, cuando ya habían pasado más de dos horas de concierto, fue con No llores por mí Argentina (con Ferrón en la primera voz), Seminare y la habitual despedida con Nos veremos otra vez, previo presentar a la banda y pedir que por favor Pato subiera al escenario para que también recibiera su dosis de aplausos. David Lebón y todo el equipo del primer Movistar Arena en su larga carrera. Foto: Martín Bonetto

Un gesto amoroso y generoso que refeja a la perfección la felicidad de David Lebón por este gran momento de su carrera, que por suerte lo celebra y disfruta en vida, con más proyectos en camino y muchas nuevas mañanas por encontrar.