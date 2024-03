Shakira a solas con Telenoche: “Las mujeres me ayudaron a transformar el dolor y la rabia en resiliencia”

Shakira acaba de publicar el disco Las mujeres ya no lloran. Este esperado álbum está signado por las adversidades que logró superar y también por una gran diversidad de estilos musicales. Hay mucho de su propia biografía en cada uno de estos hits.

La cantante colombiana detalló el proceso creativo detrás de este lanzamiento. Además, remarcó que los temas tienen una impronta feminista que vuelven a colocarla como una de las mujeres más influyentes del mundo.

“Creo que he pasado un proceso alquímico, de transformar el dolor, la rabia y la frustración en creatividad, en productividad, en fuerza, en resiliencia. Pero no lo he hecho sola, lo hice también con todas esas mujeres con las que me he encontrado a diario”´, remarcó al comienzo de la entrevista.

Con total sinceridad, indicó que las 16 canciones que componen la placa son un reflejo de lo que atravesó en los últimos años -donde su separación de Gerard Piqué copó los medios de todo el mundo y en los que también acompañó en todo momento a su papá, quien transitó varios problemas de salud-. “Mientras aullaba como una loba herida, también mi público me hablaba, me decía cosas. A partir de ahí fui sanando”, reflexionó.

“Fue difícil empezar este álbum. Fue difícil porque estaba rota. Meterme en el estudio, a trabajar en ‘Monotonía’, que recuerdo fue la primera canción que salió, cuando sentía que tenía un hueco en la mitad del pecho. Y, por eso, esa es la imagen del vídeo: se me ve caminando por la calle con un agujero”, reveló sobre el significado de esta canción.

En tanto, sobre el clip de “Te felicito”, otro de sus grandes hits, sumó que su imagen como robot también hace alusión al estado emocional que estaba transitando en ese momento.

La colaboración con Bizarrap, uno de los puntos altos del nuevo disco de Shakira

Para este álbum, Shakira volvió a trabajar junto con Bizarrap, y reveló cuál fue la opinión del productor argentino sobre Las mujeres ya no lloran. “Shak, no te quiero molestar, pero te quería felicitar por el discazo. Ya lo escuché completo tres veces. Qué talento tienes, siempre te miro, muchas felicidades. Está buenísimo de punta a punta”.

Además, añadió que ‘Biza’ le contó que “Cómo, dónde y cuándo” es la canción que más le gustó de la nueva placa. “La más rockera del disco”, dijo sobre esta cación, que también fue la favorita de Domi.

Shakira y Bizarrap rompieron todos los récords con la “BZRP Music Sessions Vol. 53”. (Foto: Instagram / Shakira)

Durante la charla, no dudó en definir a su colega y amigo Bizarrap como “Un genio”. También tuvo palabras de agradecimiento a Cardi B, quien es parte del álbum como invitada. “Es que ella es espectacular, además es un símbolo de empoderamiento femenino”, sostuvo.

El feminismo en la carrera de Shakira

Luego de la sesión junto a Bizarrap, Shakira se convirtió para muchas mujeres en un sinónimo de empoderamiento. Por ese, en diálogo con Telenoche, compartió un mensaje contundente: “Yo creo que la mujer, en muchos sentidos, tiene una cierta superioridad, pero… Nos hicieron creer históricamente que no, que somos las culpables de todo”.

“¿Quién dijo cómo tenemos que sanar? ¿Quién le dice a uno cómo tiene que curarse las heridas? Y las niñas de hoy en día lo saben. Lo saben. Nos hicieron creer que éramos más frágiles de lo que somos realmente. Y no lo somos”, reafirmó.

Las cuatro portadas de “Las mujeres ya no lloran”, el nuevo disco de Shakira. (Foto: Instagram / shakira)

Finalmente, sobre la posibilidad de presentarse en vivo en nuestro país adelantó: “Álbum primero, gira después. Así que, pues, nada, ahora, ahora esperar cuando sea el momento para avisarles que voy a estar allí en Argentina cantando para mi público”.