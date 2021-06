La vida privada de Ángel De Brito: los motivos por los que no habla

Más allá de qué Ángel De Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos en el país y, a la vez, el encargado de revelar los detalles más íntimos de los famosos, el público poco sabe de su vida privada. Las veces que le han preguntado en torno a este tema el conductor de LAM prefiere no responder. Sin embargo, sus seguidores no se dan por vencidos y mediante Instagram le consultaron por qué no ventilaba su intimidad, a lo que el periodista respondió de manera tajante y concisa.

Fue precisamente en la sección #AngelResponde, que ya se convirtió en un clásico del conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), donde uno de sus seguidores le preguntó: “Por qué no hablas de tu vida privada?”. Lejos de esquivar su pregunta, Ángel enfrentó el cuestionamiento y se lo explicó mediante cuatro puntos.

El periodista mostró su lado más sensible con una tierna foto de su mascota.

En el primero, hizo referencia a la profesión, teniendo en cuenta que él es periodista y no una figura mediática que surgió de algún reality o por un escándalo con alguien, aseguró: “Porque no trabajo de mediático”. En el segundo ítem, el jurado de la Academia de Showmatch 2021 uso una frase que suele decir con frecuencia: “No soy cholulo”, dejando entre ver que su visión del “cholulaje” está asociada con el dar a conocer detalles de la privacidad.

Por último, en el tercer y cuarto punto De Brito demostró que cuida mucho a su círculo más intimo y que tampoco tiene necesidad de exponerse: “Nadie de mi gente quiere ser famosa y tampoco yo tengo necesidad”.

Ángel De Brito: “Siempre fui muy reservado”

El año pasado, el periodista de chimentos también se había referido a su vida íntima en el marco de una entrevista que le brindó a Mujeres de El Trece. En esa oportunidad, Florencia de la V le consultó a Ángel De Brito sobre una revista que le quería realizar una nota: “¿Por qué solo les dijiste que sí para hablar de trabajo?”.

“Porque no siento que me sume nada y siempre fui muy reservado, desde chico. Vos conocés perfecto mi vida porque hace muchos años que nos conocemos”, le contestó el exconductor del Cantando sin pelos en la lengua y, en esa misma línea, agregó: “No tengo nada que ocultar pero no tengo nada que promocionar de mi vida real. Me gusta hablar de laburo”.

Ante los dichos de Ángel, la actriz y comediante le recordó el momento en el que salió a la luz un supuesto casamiento de él con su novio, a lo que el conductor le respondió: “Entiendo todas las contradicciones que genera que haga un programa hablando de mucha gente. Pero no es que hablamos de todos, hablamos de un catálogo de gente. A ver, nunca la perseguimos a María Julia Oliván por un tema personal”.

A fines del año pasado, el conductor de LAM habló sobre la posibilidad de ser padre en diálogo con Siempre show, programa de Ciudad Magazine. “¿Cómo me veo como papá? No lo llegué ni a pensar. Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo, y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo busco. Cada uno tiene su opción en su vida. Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un ‘sí’ determinante, ni un ‘no’ definitivo”, sostuvo el presentador de televisión y radio