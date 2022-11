Carne, dulce de leche y yerba, el arsenal que llevará Argentina a Qatar

En la Selección ya hicieron un relevamiento sobre los alimentos en la sede mundialista: llevarán dulce de leche, yerba y también carne, ya que la que se consigue allá es de buey australiano.

Los tres indispensables de la Selección Argentina.

La alimentación hoy tiene una importancia preponderante en el deporte de alta competencia. Y ni hablar en la cita máxima del fútbol mundial. Hace tiempo que los planteles viajan con sus propios cocineros, pero ahora además se sumaron los equipos de nutricionistas que cambiaron el paradigma de cómo comer y qué comer. En ese sentido, en la Selección ya hicieron un relevamiento en Qatar sobre si tendrán todos los alimentos y hasta los ingredientes para el menú diario al que está acostumbrado el plantel argentino. Y si bien el panorama fue positivo y alentador, hay algunos en especial que llevarán desde el país…

El principal, claro, será la carne. Por eso, rumbo a Qatar también irá un contenedor con carne argentina, con una cantidad suficiente para cubrir toda la estadía. Y no es porque en la sede mundialista no haya carne de buena calidad, sino porque la que se consigue es de buey australiano, que los jugadores argentinos no están acostumbrados a consumir. Es por eso que se tomó la decisión de llevar la carne desde acá. Así, no faltará el clásico costillar, otra tradición en la intimidad del campeón de América. El asado, infaltable en la Selección.

La increíble historia del juego de cartas, la consagración de la Selección y los tatuajes

El grupo de jugadores integrado por Messi, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Papu Gómez, Rodrigo de Paul, Angel Di María, Giovani Lo Celso y Sergio Agüero, contó con lujo de detalles el particular juego que idearon en la Copa América. ¿En qué consistía? Tirar cartas e intentar adivinarlas. La apuesta era clara: si adivinaban la carta, Argentina era campeona de América. Para eso, tenían 10 intentos.

Y, creer o reventar, pero la mayoría adivinó la suya. Pero hay más, porque si la adivinaban, después debían tatuársela. Muchos ya cumplieron con su parte, pero todavía quedan algunos, entre ellos Leo, que todavía no dieron el paso. ¿Cumplirán?

Paso a paso, la insólita historia contada por sus protagonistas

Paredes: “Salí al pasillo y vi a Gio Lo Celso que estaba entrando a la habitación de Rodri y fue atrás de él. Cuando entré a la habitación ya estaba Leo, estaba el Papu, estaba Ota, estaba Fide, el Kun, estaba todo el mundo en la habitación”.

Messi: "Estaba boludeando el Papu con Rodri, creo. Empezó él a ver si adivinaba la carta, que se yo".

Kun: “Digo, ‘¿qué hacen boludos?’ Porque De Paul y Papu estaban los dos juntos, viste, y las ideas boludas las tienen los dos”.

Papu: “Si adivinás una de 10, ganamos la Copa. Y yo empiezo a tirar, viste. Cinco de basto, no. 12 de oro, no. Y bueno, así hasta que me toca la última… digo el ancho de basto y le pego. Quilombo, gritos, abrazos. ‘Ganamos la Copa, ganamos la Copa. Listo, es esta’. La energía, el aura…”

Di María: “La primera que tiré, le pegué al seis de basto. Parecía un gol, se tiraban todos, gritaban todos, era una locura”.

Kun: “Es que no sé a quién m… se le ocurrió”.

Papu: “Le toca a Otamendi, lo mismo. Le pega”.

Otamendi: “Y si la adivinabas, te la tenías que tatuar”.

*Papu mostró el ancho de basto tatuado.

Kun: “Que yo me tengo que tatuar el 1 de basto, el otro no se qué… digo ‘¿pero qué están haciendo? ¿Están locos ustedes?”

Otamendi: "Siete de espada". *Y muestra la carta tatuada

Kun: “Yo tengo que preguntar ahora, creo que era el tres de basto”.

Papu: “Y le toca a Leo, viste. Va tirando cartas, le va errando, le va errando. Claro, el había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas”.

Leo: “El cinco de copas me tocó a mí, pero me lo voy a hacer”.

Papu: “Le pegó y dijimos ‘listo, listo. No podemos perder’.

“Después, casi todo lo demás, está, se consigue. La verdad es que en eso estamos tranquilos, no vamos a tener problemas”, le comentaron a Olé. Pero la carne no será el único toque argentino que se llevará la delegación desde Buenos Aires. También se llevarán otros dos productos que son una especialidad nuestra, claro está: el dulce de leche y la yerba.

Si bien hoy ambos se consiguen en distintas partes del mundo, por la cantidad que hay que llevar, también se optó por cubrir el stock desde acá. Sobre todo la yerba, de consumo permanente en la concentración argentina. El mate no sólo es un ícono de la unión grupal en cada plantel argentino, sino también, en la Selección en particular, es motivo de cargadas quién es el líder en el armado o quién hace el mejor mate. El mate, un clásico en la concentración argentina.