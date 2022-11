Guillermo Francella “El Encargado”: “Me gusta que lo que hago sea popular”

El actor protagoniza su primera serie para plataformas con una comedia ácida, donde quien parece sólo estar al servicio del edificio, más bien es como el titiritero que abre, arma y desarma su casa de muñecos. En esta nota, nos cuenta su vuelta al trabajo con los directores luego de “Mi obra maestra”, su llegada a los públicos y reflexiones sobre la exposición de la actuación.

Guillermo Francella estrena “El Encargado”: “Me gusta que lo que hago sea popular” | Foto: Gentileza de prensa

Eliseo lleva exactamente 29 años, 8 meses y 17 días trabajando como encargado en el edificio. Allí conoce las dinámicas a la perfección: quién entra, quién sale, cuántas personas hay y a quién pertenece cada departamento. En sus casi 30 años de oficio parece haber visto y oído cada movimiento, y cuanta cosa pasa entre pasillos y paredes. Nada se le escapa y eso se lo toma bastante en serio: lleva un archivo personal de cada vecino y vecina en el cuarto de servicio, conserva una llave adicional de cada propiedad que usa a su gusto y piacere; y hasta esconde un handy en la reunión de consorcio para enterarse lo que traman: instalar un espacio con pileta en la terraza donde vive; proyecto que atenta contra su mundo y pondrá en marcha hasta las más extremas ocurrencias por impedirlo. —Empieza el juego— advierte. En definitiva su trabajo es encargarse, antes de que se acabe el tiempo.

“Eso es parte de lo que me llevó decir que sí al personaje”, revela Guillermo Francella que protagoniza y estrena su primera serie en una plataforma streaming con un personaje compuesto de matices.

Guillermo Francella protagoniza “El Encargado” | Foto: Gentileza de prensa

“Eliseo confronta con los propietarios porque tiene un objetivo a llevar a cabo: hay una asamblea, allí se decide algo muy puntual, y a partir de ahí se vota, por lo que tiene que tener a su lado a la mayor cantidad de propietarios para ganar. Esto me llevó a volar de una manera fantástica porque tiene que congraciarse individualmente con cada habitante, incluso a algunos a los que no quiere nada”, cuenta.

La cuestión desata una lucha de intereses donde cada personaje busca defender lo que le pertenece, algo así como la propiedad privada. De esto se trata “El Encargado”, la nueva serie de la dupla de cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat, (creadores de “El ciudadano Ilustre”, “4×4”, Competencia oficial”, y más) para Star+ (donde estrenaron “Terapia Alternativa”, dirigida por Ana Katz), escrita con un personaje a la medida de Francella.

“Desde el primer día en que me llamaron me pareció atractivo el universo a llevar a cabo. Pero después cuando leí los libros y dije ‘wow’, tenía todos los condimentos que necesita un actor para poder explorar”, detalla el protagonista, en su segundo proyecto con los directores, después de “Mi obra maestra” (2018).

Respaldado -en palabras suyas- por un guión que lo cautivó desde el principio, inició un proceso de ensayos y grabaciones durante más de cinco meses y medio. “Tardamos entre 9/10 días por capítulo, con los cuidados en los encuadres, en la luz, en lo interpretativo. Jornadas de todos los días y muchísimas horas, pero valió la pena. Estoy feliz porque además es un personaje muy singular, que me encantó transitar con un proyecto que tiene mucha comedia pero mucha oscuridad también”, detalla sobre el detrás de escena.

Guillermo Francella protagoniza “El Encargado” | Foto: Gentileza de prensa

Ocupados en recrear universos comunes, los directores eligen situaciones cotidianas para contar a partir de personajes que entretengan, interpelen y sean un retrato de su gente puertas adentro. En el caso de “El Encargado”, de aquello que esconden y muestran, de sus máscaras, de cuestionar cuánto determina un oficio en quiénes lo desarrollan, la disputa entre clases sociales, y la dualidad de un protagonista que en apariencia está “al servicio”, aunque a la vez es quien maneja los hilos de su casa de muñecos.

Personajes a cargo de un elenco de talentos que integran: Gabriel “Puma” Goity como el presidente del consorcio, Matías Zambrano; Darío Barassi como Gabriel, Gastón Cocchiarale como el aprendiz, del encargado, Miguel; Mariana “Moro” Anghileri como Paola; Pochi Ducasse como Doña Beba y las participaciones especiales de Malena Sánchez; Manuel Vicente como Gómez; Jorge D’Elía como Enrique Salustri; Adriana Aizemberg como Consuelo Salustri; Mirta Busnelli como Tatiana Yrigoyen, Martín Seefeld como Jordi y Luis Brandoni.

Once episodios que cuentan también con producción de PEGSA para Star+, y dirección de Jerónimo Carranza (que participó en “El ciudadano ilustre” y “El hombre de al lado”) y Diego Bliffeld (“Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo”, “Línea de cuatro”).

Guillermo Francella y Gabriel “Puma” Goity en “El Encargado” | Foto: Gentileza de prensa

“A veces le muestro los capítulos a gente íntima y quedan muy felices con lo que ven, y muy sorprendidos. Esperan una cosa, como te muestra la serie, pero después descubren que va por otro lado. Espero que la gente se divierta tanto como me divertí yo”, expresa.

¿Sos de estar pendiente de las sensaciones que generan?

Obvio, y de las devoluciones que me hacen. Porque muchas veces se los muestro aún cuando faltan detalles para determinar y capaz alguien dice alguna cosita que se puede corregir en edición. Se lo he mostrado a varios amigos, familiares íntimos y la devolución ha sido fantástica.

Mariano Cohn y Gastón Duprat se caracterizan por construir universos que vamos desandando a partir de sus personajes, ¿sentís que esta era una nueva oportunidad para llegar a los públicos?

“Puede ser. La serie tiene condimentos con los que mucha gente se va a sentir identificada, viviendo con este tipo de encargados o no. Es una ficción donde obviamente están subrayadas algunas cosas del poder que tiene un encargado: muchas veces son más poderosos que los propietarios, saben vida y obra de todos y eso lo manejan como pueden y como quieren. Eso hace muy singular al personaje”.

Guillermo Francella protagoniza “El Encargado” | Foto: Gentileza de prensa

Hablando de identificación, ¿cuándo tomaste conciencia de la llegada que tenías al público, del cariño que te tienen?

“Siempre tiene que ver el guión. Me encanta que lo que hago sea masivo, popular, y fundamentalmente que tenga identificación en las personas, no que sea para una minoría o para que lo entiendan pocos.

Me gusta que tenga una llegada a todos, que veas en mí a alguien cercano a vos, por más que mi profesión sea un meteorólogo, un encargado o un piloto de avión (sus más recientes actuaciones), sino que lo que le esté pasando, en alguna oportunidad a alguien de tu entorno le haya sucedido o sea similar.

Es como cuando te hablan de temas musicales. Hay algunos que los sabemos todos. Y eso tiene que ver con la llegada, con lo masivo, con lo popular y el éxito que tiene. Siempre traté de ser muy riguroso -en mis comienzos agarraba lo que podía- pero después ser riguroso en la elección”.

Guillermo Francella junto a Moro Anghileri en “El Encargado” | Foto: Gentileza de prensa

Recién me comentabas otros trabajos de tus personajes anteriores. Te hemos visto interpretar infinidad de personajes con diversos trabajos, ¿alguna vez te imaginaste en otro rol que no sea la actuación?

“Yo tengo menos de la mitad de mi vida de un anonimato absoluto, con un montón de trabajos. Y más de la mitad, con una popularidad absoluta. Me llevé muy bien con los dos mundos.

Por momentos extraño aquel anonimato absoluto. Me divertí mucho viviéndolo, con mucha más frescura que cuando sos más conocido y te sentís muy observado, pero hoy no me veo en otra cosa que no sea en la actuación. Lo llevo conmigo y vivo de lo que amo. Cuando vos podés vivir de tu vocación es algo maravilloso y me pasa desde muy joven, así que me siento pleno”.

¿Cómo fue volver a trabajar con Mariano Cohn y Gastón Duprat?

“Muy similar que en “Mi obra maestra”. Hicimos mucha lectura del guión todos juntos repasando libro por libro, escena y diálogos, a medida que hablábamos. Y esos comentarios fueron muy útiles para llevar al rodaje”.

¿Se viene la segunda temporada?

“Estamos con esa ilusión. Tal vez te podamos dar una noticia pero no te la puedo dar hoy”.

Guillermo Francella y Luis Brandoni en “El Encargado” | Foto: Gentileza de prensa

En tus próximos proyectos se viene “Nada”, también de los mismos directores (serie donde participó Robert de Niro), ¿qué podés adelantar?

“Yo participé en un solo capítulo de “Nada”, con Luis Brandoni, mi amigo y compañero de varios proyectos juntos en televisión y en cine.

En enero estreno “Casados con Hijos” en el Gran Rex. En abril, “El colaborador”, una película de Martino Zaidelis; por ahora ese es mi panorama laboral de los próximos meses”.

¿Cómo te encuentra el volver a interpretar un personaje como el de “Casados con hijos”?

“Con ganas, con mucha ilusión. Cada vez que nos juntamos para hacer un spot para redes me divierto mucho. Nos conocemos mucho y quiero plasmar todo eso porque tan fácil no es, porque Luisanita vive en Vancouver, y hay que encontrar los tiempos de todos: muchos hacen teatro, yo esta serie. Pero a medida que se va acercando la fecha vamos a empezar con los ensayos.

Hace 17 años ininterrumpidos que estamos al aire, algo jamás visto en la Argentina, con una sitcom. Ya somos “El Chavo”, “Los Simpson”. Pero ahora lo va a ver todo el público en vivo”.

Recién repasamos un poco tu camino en la actuación, ¿en qué momento te sentís hoy?

“Muy pleno. Me siento más productivo ahora que a los 40 años. Tengo permanentes ofrecimientos de todo tipo. Me encanta decidir. Le encontré la vuelta a momentos ociosos que me gusta vivir, porque sé que de golpe vienen unos seis meses muy intensos pero tuve cinco meses para mí. Encontrar ese equilibrio me hace muy bien”.

Guillermo Francella en “El Encargado” | Foto: Gentileza de prensa

No tengo asignaturas pendientes. Siempre logro encontrar historias nuevas.

Guillermo Francella “El Encargado”, una serie escrita y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Segundo proyecto que el actor comparte con los directores luego de “Mi obra maestra”, y que ya se encuentra disponible por Star+.