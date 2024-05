“El bullying no es cosa de chicos”, la campaña en el “Día Contra el Acoso Escolar”

Este jueves 2 de mayo es el “Día Contra el Acoso Escolar” y en ese marco, el Ministerio Público Tutelar de la CABA (MPT) presenta una campaña audiovisual que se enmarca dentro del Programa Convivencia respetuosa entre pares que lleva adelante el MPT.

La pieza, denominada “El Bullying No es Cosa de Chicos” se basa en que los protagonistas sean los relatos en primera persona de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) que han sido víctimas de bullying. Los casos fueron extraídos de denuncias de los chicos y chicas que han participado del programa del MPT.

– “En la hora de gimnasia me agarró un compañero y me ahorcó mientras los demás se reían. Julián de 6 años”.

– “Le mandé unas imágenes íntimas a un amigo y las pasó por los grupos de whatsapp, ahora las vieron en todo el colegio y todos se ríen de mí. Dante ( 17 años)”.

– “Cuatro compañeros, dos chicas y dos chicos, me tomaron de punto. Me insultan, me empujan y me pegan hasta que me dejan mareado y con dolor de cabeza. Eduardo (11 años)”.

– “Estaba tranquila en la puerta del colegio y vinieron dos compañeras, me agarraron y me arrancaron un aro de la oreja. Ahora me amenazan todo el tiempo, también por teléfono. Valentina ( 16 años)”.

– La campaña fue realizada con la colaboración de chicas y chicos de la escuela Santa Catalina de la CABA que se encuentran realizando sus prácticas laborales en el MPT y prestaron sus voces para preservar la identidad de las víctimas. La misma se publicará en las redes sociales del MPT Facebook, Twitter @mptutelar con los hashtag #NoAlBullying #AcosoEscolar, y estará en la página web del MPT http://mptutelar.gob.ar/.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley expresó: “Pensamos en la campaña a partir de sentir el dolor de tantos chicos que se habían acercado y animado a contar lo que habían vivido. Cada relato nos ayuda a entender el sufrimiento que a diario sienten en lugares como la escuela y ámbitos donde también desarrollan su vida y deberían sentirse seguros. Incluso, lo difícil que es cuando la violencia se traslada a otros espacios que para ellos resultan tan importantes como son las redes sociales. Como organismo de protección de derechos estamos muy comprometidos en contribuir a revertir estas situaciones de violencia. Pero también sepamos que para lograrlo es clave el compromiso de todos los adultos que intervenimos en sus vidas”.

“Hoy tenemos un programa que se vincula con las instituciones y nuestros equipos interdisciplinarios trabajan primero con los directivos, luego con las familias y después con todos los chicos. Esto lo hacemos con todos aquellos que se acercan y piden trabajar juntos contra el acoso escolar, para que ningún chico vuelva a sentir “que es mejor no contar nada, porque todo es peor”, concluyó Stanley.

El Programa Convivencia Respetuosa entre Pares tuvo un alcance de 2828 Niñas, Niños y Adolescentes.

Ante un pedido de intervención por una situación de violencia entre pares, el MPT, a través de su equipo interdisciplinario, despliega las siguientes acciones: primero se realiza una intervención bajo la modalidad de taller con adultos referentes institucionales, directivos, docentes, operadores, cuidadores con el objetivo de promover herramientas prácticas para aplicar en su labor cotidiana, frente a escenarios en los que la convivencia respetuosa se ve vulnerada.

Luego, sobre la base del diagnóstico elaborado por los profesionales, se desarrolla una estrategia de concientización de madres, padres y referentes afectivos adultos a fin de promover un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos actuales de la crianza en preadolescentes y adolescentes, incluyendo la comunicación, límites y bienestar digital.

Una vez completada la intervención con los adultos, se ofrece la posibilidad de implementar en la institución un espacio interactivo que permita reflexionar sobre la vulneración de derechos vigente a través del juego. Cabe destacar que ni esta acción ni los espacios de reflexión con familias buscan individualizar víctimas ni victimarios, sino que su objetivo reside

siempre en trabajar sobre los valores, el respeto y los derechos de todos los NNyA que integran la comunidad educativa.

Durante 2023, el Programa Violencia entre Pares trabajó con 112 instituciones: 7 fueron clubes de fútbol, 80 instituciones del sistema de educación formal ( 54 de gestión pública y 25 de gestión privada), 1 recreativa, 20 juegotecas barriales y 4 centros cerrados del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las distintas formas de violencia dentro de las escuelas constituyen una vulneración de derechos de los niños como, por ejemplo, a la educación y a la protección.

Los efectos sobre las víctimas por una situación de acoso prolongada y sistemática puede llevar a desarrollar cuadros de estrés agudo, ansiedad, depresión, sentimientos de aislamiento, falta de autoestima y a problemas cognitivos, entre otros. En casos extremos, la víctima puede llegar a cometer suicidio.

Quienes ejercen el acoso también sufren consecuencias negativas, ya que su desarrollo emocional y social puede llegar a ser disfuncional y provocarles dificultades de adaptación social y a ser estigmatizados. Así también, como soportar las consecuencias legales derivadas de una posible denuncia. Es probable que quienes ejerzan esas violencias hayan sido también víctimas de bullying o sufran violencia en su entorno.

Aquellos que ejercen el rol de testigos o colaboradores también padecen consecuencias, pueden experimentar ansiedad y miedo a identificarse o ser víctima. Esta desensibilización respecto de la violencia hace perder la capacidad de empatía y solidaridad que se necesita para el desarrollo en sociedad.

Las consecuencias negativas no se limitan a los protagonistas del acoso, ya que se extiende a las familias, al centro de vida y tiene impacto en la sociedad a largo plazo. Los centros educativos se perjudican por un marcado deterioro del clima escolar, ya que incide sobre la calidad educativa y el bienestar de los alumnos.

El MPT brinda orientación y asesoramiento a través de su línea de WhatsApp 11 7037 7037 y del 0800-12-27376, una línea gratuita y confidencial.