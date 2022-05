Presentaron a Ricardo Daniel Castillo como jefe del comando unificado en Rosario

El comandante mayor de Gendarmería, Ricardo Daniel Castillo, fue presentado este viernes como nuevo titular del Comando Unificado que coordinará los operativos de seguridad en Rosario y su zona de influencia para combatir la delincuencia y la narcocriminalidad ante la presencia del Gobernador Omar Perotti y del Intendente de la ciudad de Rosario Pablo Javkin

Castillo se desempeñaba como Jefe de Operaciones en la Región IV de Gendarmería con jurisdicción sobre las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

El nuevo comandante coordinador, tendrá asiento en Rosario y será responsable de hilvanar el trabajo contra el delito, tanto en la prevención como en la investigación, que realizarán las fuerzas federales junto a las locales.







Esta tarde, Castillo se reunirá con las fuerzas políticas y de seguridad en un encuentro donde se instrumentarán las acciones acordadas entre el intendente de la ciudad, el gobernador de Santa Fe y el presidente Alberto Fernández, entre ellas, el arribo de 300 nuevos gendarmes a Rosario, y la instalación de la nueva unidad móvil de Gendarmería.

El encargado de presentar en sociedad al flamante titular del Comando Unificado fue el director general de la Gendarmería Nacional, Andrés Severino, quien remarcó que Castillo fue seleccionado “por la conducción superior luego de un análisis de su condición operativa y antecedentes en la fuerza”.

Consultado por el plazo de arribo a la provincia de los nuevos agentes, Severino prefirió no fijar fecha: “Yo no quiero mentirle. Los 300 efectivos ya están dispuestos, calculo que esto es inminente, de hecho son datos que considero estratégicos por eso no los doy”, sostuvo.

Acerca del plan que se llevará adelante desde hoy en Rosario, el responsable de Gendarmería Nacional remarcó que “la idea es tener una actitud proactiva y no trabajar por reacción. En relación a esta nueva etapa, lo que nos dará esta coordinación es otra capacidad operativa y éstas son estrategias. No puedo adelantar los trabajos específicos que se realizarán. Los lugares neurálgicos en relación al delito complejo y la criminalidad están siendo contemplados.

Y en el transcurso de los días van a tener alguna muestra que lleve tranquilidad a la población no sólo de Rosario sino de toda la provincia”. Director General de la Gendarmería Nacional, Andrés Severino

El Intendente de la ciudad de Rosario Pablo Javkin viene sosteniendo reuniones para poder enfrentar este flagelo con las distintas autoridades políticas y de seguridad.