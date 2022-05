La Casa de la Cultura de Roldán presenta: Los Astembos

A beneficio de la cooperadora del Hospital local.

El valor de la entrada es de $500 y se pueden adquirir en: Polideportivo Municipal, Larrea 450; Casa de la Cultura, Bv López 643; Miembros de la Asociación Cooperadora del SAMCO; Teléfono de Contacto: 3412 66-3915.

Darío Maruco autor y director, incursiona el género revisteril en la ciudad de Rosario, y lo más importante siempre impulsando artistas locales, vuelve a las tablas dirigiendo ahora una comedia desopilante para toda la familia desde este viernes en el comienzo de las vacaciones de Invierno, y se podrá disfrutar durante todos los viernes de julio y agosto en el Teatro Nicasio Oroño al 1055 con Dirección: Darío Maruco – Dramaturgia: comedia

Actúan: Darío Maruco, Maxi Sánchez, Elvira Garzotto, Laura Ross, Noemí Díaz, Gino Victorio, Liliana Ferrairo, Carolina Robúl.

El sábado 28 de mayo a las 20.30 se subirá a escena en la sala de la Casa de la Cultura la obra «Los Astembos, una familia tragicómica», una puesta que pertenece a una saga de cuatro obras: «Mi Familia es un Show» que incluso se presentó en temporada de Carlos Paz, y la segunda parte es la que se presentará en la ciudad.

Maruco relata, “Esta comedia en la que una familia de artistas, venidos a menos, pelean entre sí con fuertes egos, sin haberse dado cuenta de que su tiempo de gloria ya pasó, y no hay quien los recuerde…

El jefe de esta Familia, es el único que sigue en el medio como productor de teatro y televisión. Su esposa, su suegra, su hija, su mucama y hasta el hijo de la mucama harán lo imposible por participar de un reality que este padre de familia está produciendo. Él, es muy recto y no quiere que accedan a un papel sin hacer casting o de tener facultades para merecerlo. Por eso la única que accede a un lugar es la mucama, esto desata todo un entramado entre la esposa del productor, la suegra y la madre. El nudo del argumento se desarrolla a partir de algo muy grave que le sucede al productor, que la mujer y la familia aprovechan para escalar.

También hay un gran show musical en esta comedia, el elenco es de primer nivel, y transcurre en las vivencias de esta familia caricaturizada al máximo con alegrías, tristezas, desencuentros, amores, engaños, egos, soberbia…, la obra “Los Astembos“comienza desde que pasan por boletería y el público corre riesgo de morirse…pero de risa”.

Laura Ross comenta, “en realidad lo mío es el canto, pero cuando me convocaron me sume muy feliz al analizar la propuesta y este papel de mucama me divierte mucho, contamos con un gran despliegue de vestuario y les puedo asegurar que lo van a pasar súper bien porque la obra es extraordinaria”.

El director de la Obra culmina, “Esta obra fue declarada de Interés cultural por el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe y por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. La primer parte de esta trilogía fue trasladada a Carlos Paz con mucho éxito y esperamos en esta segunda trama suceda lo mismo”