Pedretti recibió a Marina Baima en Roldán

ASaCTeI, es una institución pública que se dedica particularmente a fomentar la investigación, formación científica y tecnológica, innovación productiva y la apropiación social mediante el financiamiento de proyectos y Baima es su Secretaria.

La reunión se realizó en la Intendencia de Roldán, también los acompañaron el Secretario de Producción y Empleo Germán Wirsch y los jóvenes emprendedores Gustavo Cardozo y Santos Gutierrez,

Germán Wirsch, Secretario de Producción, Empleo, Tecnología e Innovación presentó a los innovadores: “Gustavo Cardozo y Santos Gutiérrez, son vecinos que se acercaron con un proyecto muy importante, y decidimos acompañarlos con la idea de desarrollar la producción local para desalentar la importación, defendiendo la Economía Nacional, y fundamentalmente el empleo calificado. Desde nuestra ciudad, para todo el país y el Mundo”.

La herramienta que presentaron Gustavo Cardozo y Santos Gutiérrez, es un prototipo de impresora en 3D2 para insumos y prótesis para la salud humana, ya sean óseas, dentales u orgánicas, e incluso hasta miembros superiores e inferiores. Esta máquina que estamos desarrollando no hay ninguna en el País, por lo que para cubrir las necesidades hay que importarla de otros países, lo que implica demoras, protocolos engorrosos y costos elevados.

“Es una Impresora 3D” sofisticada que con distintos materiales produce réplicas incompatibles, antibacterianos. También continuamos abasteciendo en repuestos 3 D” a fábricas que nos lo solicitan de piezas de distintas maquinarias que en Argentina no se consiguen. Estamos convencidos de que vamos a cubrir una necesidad en el presente para Argentina, que es lo que marcará un futuro inmediato en esta brecha. Cada Institución de salud, seguramente adquirirá una maquinaria como esta para canalizar sus propias demandas en prótesis e insumos médicos”, informaron Cardozo y Gutiérrez.

En la reunión Baiman informó, “Presentamos un calendario a través de la Agencia y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, donde los jóvenes pueden buscar el apoyo para presentar sus proyectos de innovación tecnológica, estamos en condición de otorgarles hasta $6000.000 de pesos en subsidios, por eso alentamos a estos emprendedores a solicitar el suyo.

También hay proyectos para empresas PyMES que tengan potencial de desarrollos tecnológicos.

Por eso los invitamos a seguir las redes y la página web de la Secretaría, allí encontrarán instrumentos de subsidios y financiación para poder adelantar los proyectos.

“Nosotros sabemos que en los distintos municipios y comunas es donde realmente nace la innovación y la tecnología, y más en estos momentos tan complejos, por eso felicito a Pedretti porque he encontrado una ciudad pujante, con mucha avidez de desarrollo en la tecnología, tanto desde lo individual, como en distintas empresas locales. Agradezco su Gestión y el acompañamiento que está dando a estos emprendedores tecnológicos locales con su proyecto en el área de salud, las impresiones de prótesis 3D”

Afirmó la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Marina Baima

Pedretti expresó, “El Estado Municipal tiene que estar allí dónde el Provincial o Nacional no puede llegar, por un tema de dimensiones, cuando los emprendedores me presentaron su desarrollo me apasionó, yo soy técnico mecánico y comprendí que era muy bueno contar en la ciudad con una producción en 3D”de insumos para la salud, para cubrir las necesidades y a un costo mucho más accesible, incluso para Acción Social dónde a veces nos cuesta mucho conseguir prótesis para gente carenciada o con bajos recursos. Por eso yo soy un defensor de la articulación publico privada que tantas veces se ha bastardeado, considero que el Estado debe estar gestionando y golpeando puertas para acceder a donde el particular no puede.

El Gobernador Perotti había afirmado en Campaña que apuntaba a Innovación y desarrollo tecnológico, no solo por el avance que significa, sino porque también genera muchos puestos de trabajo”. Pedretti

Al finalizar la reunión la comitiva se dirigió al Parque Industrial Jorge Oldani, dónde compartieron un desayuno de trabajo con industriales de FISFE Joven y recorrieron las Islas Empresariales de Spraytec y Forbio.