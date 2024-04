Mirtha Legrand: “Hablé con el Presidente del INCAA y me dijo que no lo van a cerrar”

Luego de que Mirtha Legrand manifestara que le daba “mucho dolor” la idea de que se cerrara el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y también el célebre cine Gaumont. La conductora le contó, a modo de primicia, a un ciclo de espectáculos la charla privada que tuvo con Carlos Pirovano, actual titular del organismo.

Y a pesar de que las directivas por parte del Gobierno de Javier Milei apuntan al recorte y cierre de las instituciones, la diva contó que según los dichos del titular del INCAA, los organismos permanecerán en funciones.

“Anoche me vino a saludar el nuevo director del INCAA (Carlos Pirovano) y me dijo que no cierra el INCAA. Que no cierran el (cine) Gaumont. Y que no cierra la escuela de cine. Esto es una novedad que les doy, eh. Todo eso es obra de José Martínez Suárez, mi hermano. Así que me dieron una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad”, reveló la conductora para LAM.

Y agregó: “Hay que opinar, hay que atreverse a opinar”, expresó la conductora con respecto al impacto que tuvieron sus palabras en el ciclo “La Noche de Mirtha”.

“Siento mucho apoyo y mucho cariño de la gente. Yo no hago política, yo hago mi trabajo. Muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”, aseguró.

Y si bien el Instituto no cerró sus puertas, este lunes dispuso el cierre de cuatro gerencias y suspendió a los trabajadores de dichas áreas hasta nuevo aviso.

La media se realizó a través de la resolución 62/2024 publicada en el Boletín Oficial, donde el Gobierno dispuso “suprimir toda Unidad Organizativa creada en el ámbito del INCAA que no se corresponda con las aprobadas por la presente Resolución”.

De acuerdo con la resolución, se cerraron las gerencias de: Fomento, Fiscalización a la Actividad Audiovisual, Exhibición y Audiencias, y Asuntos Internacionales e Institucionales. Y se continuarán manteniendo las áreas de gerencia General, Asuntos Legales, Administración y Finanzas, y de Políticas Públicas.