Gianinna Maradona contra Luis Ventura: “Mi viejo te odiaba con cada célula de su cuerpo”

La cruzada entre Dalma y Gianinna Maradona contra el periodismo todavía continúa y la cuestión no parece cesar. Esta vez, fue esta última quien cargó contra Luis Ventura después de que el periodista revelara un audio del exfutbolista hablando sobre Claudia Villafañe y sus hijas.

“Más claro, echale agua. Lo de la auditoría es definitivo, él la pidió y me dijo ‘¿sabés por qué no avanzo? Para no meter presas a mis hijas’”, aseguró el periodista en Secretos verdaderos.

A raíz de esto, Gianinna escribió un extenso descargo y lo publicó en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores y un altísimo alcance con su público. En el largo mensaje, la Gianinna aseguró que el Diez odiaba “con cada célula de su cuerpo” a Ventura.

El descargo completo de Gianinna Maradona

Puede que yo no sea lo que vos esperás que sea, puede que jamás llegue a cubrir tus expectativas, puede que jamás sepas la verdad, puede que me muera mañana y nunca me hayas conocido realmente. Pueden suceder un montón de cosas, mientras vos estás ahí, todos los días buscando la forma de dirigir tus miserias hacia mi familia. En mi vida sigue sucediendo, que lógico vos estás muy lejos de saber. Me hacés pensar y buscar mil “pruebas” para mostrarle a mi hijo (Benjamín Agüero) quién es su mamá. Me hiciste encontrar conversaciones grabadas que me había olvidado que tenía (porque, reitero, esto no es de ahora). Y sobretodo poder demostrarle el amor genuino de su abuelo hacia su mamá. El amor genuino e incondicional que nos vamos a tener hasta que nos volvamos a encontrar.

Mientras vos das por hecho que tanto Dalma como yo somos las responsables del final de la vida de mi papá, yo estoy preocupada porque aún circulan las fotos de mi papá con los dos rancios ese p… miércoles 25 (de noviembre). Preocupada porque no puedo confiar ni en mi propia sombra. Nunca vas a saber quién fue mi papá, no lo conociste. Te odiaba con cada célula de su cuerpo. Te apodaba de tal manera que era insostenible no reírse. No sabés nada, NADA. Podés tener audios reenviados, una anécdota de que te querían llevar a Dubai (?). Todo tocuén. Hablar hablamos todos, pero pocos pueden demostrar lo que dicen.

Yo no me olvido del vídeo que grabó mi papá diciéndole al mundo que estaba bien (CUANDO NO LO ESTABA) pero tenían que callarme y señalarme una vez más como la loca de m… Había que desmentirme una vez más. Cuando vos solamente contabas que yo fumaba porro en el cumpleaños de mi papá, yo tengo el video y los audios desde el momento en el que entré hasta el momento en el que me fui, solo porque tenía miedo que a mí también me pueda pasar algo. Si alguien realmente quiere informar porque la “gente se merece saber” investiguen, busquen, no se queden con la información que mandan las distintas fuentes para cubrirse su propio culo. No vivan en la comodidad, relacionen con hechos no con suposiciones, busquen archivos…

Sostengan su información con pruebas que avalen lo que dicen. Muy pocas personas saben lo que paso realmente el 25 de noviembre, o lo que venía pasando hace años. A su vez te agradezco porque tu ataque constante me hace pensar miles de veces en las ganas que tengo de vivir, de seguir viendo crecer a mi hijo, a mi sobrina, de seguir por la verdad, de realizar cosas pendientes. Si bien creo que tu violencia verbal ya es suficiente y que deberían ponerte en horario de protección al menor, sigo agradeciéndote. GRACIAS LUIS, gracias por hacerme ver quien soy. No te conozco, no me conocés, y tu realidad está muy lejos de ser la mía. Todo lo que decís de mí, en realidad te está definiendo a vos. La ley del espejo. Yo sé lo que significa mi papá en mi vida. 31 años de ser su hija, de poder decirle TODO lo que tenía ganas de decirle, de conocer todas sus versiones, sus mujeres, sus entornos. Nunca vas a entenderme, así que para evitarte un infarto, dejá de intentarlo. Yo sola sé lo que viví con él y podría mostrarte y así también mostrarle al mundo el pedazo de padre que tuve y cuál fue mi rol en su vida, pero me pasan dos cosas:

1- ¿QUIÉN CARAJO SOS VOS PARA QUE YO DEMUESTRE QUE LO QUE DECÍS NO ES ASÍ?

2. Jamás lo expondría ante los ojos del mundo porque guardo en mí todo lo vivido y agradezco mis años de terapia para acomodar tanto.

Gracias porque las mentiras que decís no las podés sostener, entonces gritás y amenazás, aún dejando más en evidencia mi teoría. Me pregunto, ¿qué pasaría si a mí realmente me afectara psíquicamente todo lo que están diciendo de mi familia? Si realmente esos dedos acusadores me derrumbaran, si las injurias hacia mi persona me afectaran ya que soy una caca de ser humano culpable hasta de si hace frío/calor para los comunicadores de la TV. ¿Que tendría que hacer? ¿Caigo en un pozo depresivo? ¿Me empastillo? ¿Agarro alguna adicción? ¿Me suicido? Todas serían posibles si me afectara de verdad que 24/7 estén hablando de la muerte de mi papá, sí, porque es Maradona pero también es mi papá, un abuelo, un hermano, un tío, un SER HUMANO. No solo cuestionan, sino que especulan, inventan sucesos, dando por hecho sentimientos y sacando conjeturas absurdas. Y eso no es todo, también ME CULPAN. Me culpan por no haber estudiado medicina, por no refutar ciertos medicamentos, por tener 31 y no vivir con mi papá, inclusive por no haber dormido esa noche con él. No saben nada, nada. A lo largo de mi vida pude demostrar con hechos más que con palabras lo que decía. Leéte los artículos de salud mental y fijate qué rol ejerce cada uno.

Mis mil diferencias con mi papá siempre las pude hablar, y también pude celebrar y disfrutar de todas sus virtudes. El amor incondicional no quiere decir que pensemos/actuemos igual. Se trata de perdonar, agradecer, abrazar y AVANZAR. En definitiva, todos hacemos lo que podemos sin buscar lastimar a quienes queremos.

Cuando Verónica Ojeda le mandó una foto trucada donde estaba yo cenando con amigos y entre ellos el novio de mi mamá, mi papá le creyó, le creyó aún viendo que mi lunar estaba del otro lado. Le creyó. Venía hablándole de la vida de mi mamá y le dijo que espere que tenía una foto que demostraba todo lo que ella le venía diciendo. Mi hermana estaba con él en Dubai, él recibió la foto y le gritó de todo. A mí también ¿Dolió? Mucho. Es el día de hoy que me pregunto cuál era el fin de esa foto, sin embargo la respuesta a mi pregunta también la tengo, jamás voy a entender ciertas formas porque yo no soy así ¿Perjudicar a alguien que supuestamente quiero? No. Lloré, me generaba ira que mi papá no viera que tenía el lunar del otro lado, pero era su palabra contra la mía. Y a la hora de sacarme del medio todo era posible. Dejé que pase un poco el tiempo y con la foto verdadera lo encaré y ahí pude demostrarle que esa foto no era como a él se la habían mandado. Mi foto original era con Flor De La V una vez que fui a su programa. Como estas tengo miles, y todas con pruebas. Para vos que te estás preguntando por qué expongo esta historia, simplemente para dar un ejemplo de cuáles podrían ser los enojos de mi papá conmigo. Guardo las fotos del celular de mi papá, una foto del número de donde venía cierta data y esa hermosa foto.

En fin, me hace bien largar tanta mierda porque sé que si me la quedo, me enfermo y la enfermedad está muy lejos de ser algo que quiero en mi vida. De hecho, ubicó a ciertas personas para no convertirlas en un cáncer. Todo lo que hacen y dicen está muy lejos de ser informativo. Leen chats, exponen audios, hablan en potencial, amenazan con ´si yo muestro todo…´ (mostrá lo que quieras, mostri, pero dejá de correrme porque si algo perdí, es el miedo). En sus suposiciones y conjeturas, solo exponen sus limitaciones, su carencia emocional, su falta de empatía. Vivo en un hostigamiento constante y lo peor es que me lo tengo que bancar por ser ´la hija de…’. No. Ya esto no es hacer prensa amarillista, esto en violencia en TV que muchos al estar callados, lo avalan también. Son cómplices. La privacidad es algo que no puedo elegir porque nací sin tenerla, pero confío en que la vida se va a encargar de devolverle a cada uno todo lo que dio y se merece ¡Del único lugar que no se vuelve es del ridículo y vos no resistís archivo! ¡Un cariño enorme!