Newell’s venció a Santos en el final del partido y se acerca a la clasificación

Newell’s venció 1-0 a Santos, de Brasil esta noche en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia, de Rosario, en un partido por la tercera fecha del Grupo E y se acerca a la clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El gol fue convertido por el volante Iván Gómez a los 39 minutos del complemento.

Newell’s, que no había pateado al arco en el primer tiempo, tuvo tres llegadas en el complemento y en la tercera logró el tanto de la victoria, que lo deja puntero con 9 puntos, seguido por Santos con 4, Audax Italiano de Chile con 1 y Blooming de Bolivia sin unidades.

Santos sorprendió a Newell’s en el primer tiempo con una presión alta, al extremo que se paró con un 4-3-3, con la línea de defensores muy cerca de la media cancha y con la idea de atacar o de cortar y salir rápido en contraataque.

Newell’s también respondió con una presión en el campo rival desde los 12 minutos, cuando salió del asedio inicial, pero careció de juego en el medio, en un pobre primer tiempo en el que ambos fueron imprecisos con la pelota.

En ese partido de presión, Santos dispuso de las tres llegadas claras de la etapa inicial: a los 23 minutos Nathan le ganó a Brian Aguirre por la derecha y habilitó a Daniel Ruiz, quien gambeteó a dos defensores pero remató alto.

Y las otras dos situaciones netas fueron dilapidadas por John Mendoza. A los 31 minutos Ditta se la dejó corta y el delantero se fue solo pero Lucas Hoyos -la figura del primer tiempo- le ganó el mano a mano. Y a los 36 Lima mandó un tiro libre pasado desde la derecha que Mendoza, solo por el segundo palo, remató afuera con una volea de zurda, cuando el centro pedía un cabezazo.

Santos volvió a perderse dos situaciones muy claras en el complemento. Apenas habían jugado dos minutos cuando Deivid Washington se fue solo y se la “pinchó” al arquero, pero la pelota cayó junto al poste derecho. Y a los 30 minutos Washington cabeceó un córner desde la izquierda, Hoyos salvó en gran forma y el ingresado Lucas Braga remató solo desde el área chica, pero la tiró arriba del travesaño.

Y Newell’s, que había llegado a los 18 minutos con un desborde de Pérez Tica por derecha, quien mandó un centro que Aguirre remató en el área, pero fue tapado por un defensor, y con un derechazo de Portillo que el arquero salvó por arriba, en gran forma, a los 28 minutos, pero se quedó con todo a los 39 cuando Recalde peleó un centro en el área y la pelota le cayó a Iván Gómez, quien remató de zurda y selló el marcador para sumar puntaje ideal al cabo de la primera rueda.

Gabriel Heinze: “Estoy muy contento porque competimos ante un gran rival”

El entrenador leproso mostró su felicidad por el triunfo ante Santos y confesó que no hace cálculos: “No hice ninguna cuenta y no me interesa”

Heinze logró su tercer triunfo en tres presentaciones en la Copa Sudamericana.

Gabriel Heinze se fue feliz del Coloso ya que vivió una de sus noches más gloriosas como entrenador de Newell’s. Es que la lepra le ganó a un peso pesado como Santos y sumó los 9 puntos que disputó en esta Copa Sudamericana.

“Fue un partido duro, intenso y dinámico que lo pudimos competir contra un gran rival. Estoy contento por el partido que hicieron los chicos. Desde lo anímico fue un triunfo impresionante. Hacemos todo para hacer las cosas bien. Cuando no salen los resultados seguimos de la misma manera. A nivel emocional no me cambia. Son muchos partidos que tenemos que jugar y ahora hay que preparar el próximo encuentro”, fueron sus primeras palabras.

Cuando lo consultaron si le preocupaba la cantidad de pelotas perdidas en el propio campo, el entrenador leproso fue tajante: “No. Es algo a seguir intentando y que se equivoquen mucho más. Si hay pérdidas es porque intentamos tener la pelota. Prefiero que intentemos más y que perdamos más pelotas”.

Newell’s tiene puntaje ideal pero el DT leproso no hace ningún cálculo al respecto: “Sinceramente no me puse a pensar ni tengo ni idea de con cuantos puntos podemos clasificar. Vamos partido a partido. No hice ninguna cuenta y no me interesa. Seguimos luchando y aprendiendo de esto”.

Cuando le preguntaron sobre el sistema táctico y posicionamiento de Santos expresó: “El lateral derecho de Santos estuvo más cauto porque nosotros jugamos con wing externo y se controló en la salida. Ellos a nuestra presión se posicionaron de una manera y jugando de otra. En el segundo tiempo empezamos a construir otros tipos de jugadas. La ocasión de gol viene porque lo tenemos a Iván Gómez y a Pablo Pérez dentro del área”.

El DT leproso dijo: “Estoy contento porque el equipo estuvo a la altura del partido. Yo soy un entrenador con poca experiencia en estos partidos internacionales al igual que muchos chicos que jugaron su primer partido ante un gran equipo y fueron muy valientes”.

Respecto al goleador de la noche manifestó: “El que se esfuerza, hace todo y da todo, tarde o temprano tiene la recompensa. Cuando un equipo o una persona, en la vida, se esfuerza y trata de hacer las cosas bien, tiene más posibilidades de que le pase lo que le pasó a Iván Gómez”.

Heinze también dio explicaciones sobre el cambio de Bruno Pittón: “Su salida fue por la tarjeta y porque ya lo veía cansado en los desplazamientos. No hubo ningún problema físico”.

Finalmente dijo “Velázquez tuvo un golpe y hay que ver cómo se siente día a día. Ojalá que cada día mejore y lo podamos tener pronto”.