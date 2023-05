El impensado proyecto que unirá a Marcelo Tinelli y Luciano Castro: de qué se trata

Recientemente, Marcelo Tinelli reveló que, además de desembarcar en América como conductor del Bailando 2023 y gerente artístico, está tomando clases de actuación para hacer ficción.

En una entrevista para la revista Gente, Tinelli contó que estaba trabajando en una ficción con Luciano Castro: “La estamos trabajando con Luciano y Mario Segade (guionista). La dirigiría Daniel Barone. Quiero volver a hacer ficción y por primera vez, actuar“.

Y explicó de qué se trata: “Es una comedia romántica negra de ocho capítulos sobre dos tipos separados, uno de 60 y uno de 50. Se armó un lindo equipo. Es una ideíta que también preparamos para Amazon. Venimos aprobando los libros. Entretanto, yo ya empecé a tomar clases de teatro“.

Marcelo también detalló que está tomando clases de actuación con “Lili Popovich, que fue coach de Julio Chávez y es una capa. Esperamos tener terminada idea y guiones para fin de año. También pienso en meter alguna ficción de una semanita en América: cinco capítulos de media hora…”.





Qué dijo Luciano Castro sobre el proyecto con Marcelo Tinelli

“No es para América, es por otra cosa. No me corresponde (contar) a mí, porque soy invitado. Tendría que hablar Marcelo. Todo lo que se, no te puedo decir nada“, dijo Luciano Castro en diálogo con Santiago Riva Roy, cronista de Socios del Espectáculo (El Trece).

“¿Cómo te lo imaginás a Marcelo actor?”, quiso saber el notero. “Puede hacer lo que quiere, si se estudia, se capacita y se forma como lo está haciendo, lo puede hacer. Esa es la idea que tiene. No se va poner como actor si no está preparado. No quiere hacer comedia y ahí está la sorpresa“, cerró misterioso el actor.