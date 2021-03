Movilización de padres de alumnos Escuela Primaria 125 Antonio Herrera de Funes

Según los papás, los docentes no quieren volver a trabajar y ponen escusas, “primero, a días de comenzar recién se acordaron que no tenían pileta y canillas en el patio, ahora que las ventanas no son suficientes para el aireamiento de las aulas, luego propones paro por salarios bajos… mientras tanto estuvieron cobrando todo el año pasado sin trabajar”, grita un papá indignado.

“Los alumnos ya perdieron todo un año y los tiene de rehenes”, dice una de las mámás enojadas.

“Pidieron n las vacunas y se las pusieron”, yo trabajo desde siempre y no estoy vacunada, acota otra señora y agrega, “cualquier excusa es buena para no dar clases, vamos a tener un país de ignorantes”.

Así reaccionaron los padres y madres que se movilizaron y reclamaron ante el Ministerio y el Municipio, luego de que las autoridades de la escuela 125 les informaron que la semana que viene, cuando regrese la presencialidad, darían clases solo 90 minutos por día, sobre todo porque otras escuelas estatales de la ciudad darían clases en jornada completa.

Ayer los padres se dirigieron a las docentes personalmente reclamando sobre esta forma de escolarización y hoy viernes se reunieron y luego de reclamar fueron hasta el municipio para evitar que las autoridades de la Fiscal logren su cometido.