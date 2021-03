El regreso presencial a los jardines

Los jardines infantiles y maternales volvieron a las aulas

Después de meses de cierre por causa de la pandemia, los niños de los jardines infantiles volvieron a los establecimientos preescolares.

Esta reapertura “gradual y escalonada” viene preparándose desde hace varias semanas, en las que se hizo una consulta en las que se preguntó si deseaban que los niños volvieran a las clases presenciales.

La mayoría de estas respuestas, afirman, estuvieron encaminadas a manifestar la necesidad de la presencialidad, pues con los niños todo el tiempo en la casa a los padres, muchos de ellos con condiciones socioeconómicas difíciles, se les hace aún más complejo salir a trabajar.

Por esto, el protocolo de jardines infantiles, que atienden a niños y niñas de los 0 a 6 años, fue prioridad en el plan de reactivación educativo, el cual también incluye colegios de primaria, secundaria y universidades.

Para el caso de los jardines infantiles se hizo énfasis que la decisión estará en manos de cada familia, las cuales si deciden optar por la presencialidad podrán hacerlo en los horarios de 8:00 am a 12:00 m, de 1:00 pm a 5:00 pm.

Los padres pidieron que regresara la presencialidad así fuera gradual.

Cada niño asistirá distintos días a la semana a clase y en los horarios mencionados, así se logrará que los centros funcionen al 35% de capacidad y manteniendo el distanciamiento entre los alumnos.

Los centros que reabran clases presenciales deberán adaptar sus instalaciones para mantener la distancia y la constante desinfección de los niños, los cuales deberán usar tapabocas en todo momento.

Entre uno y otro horario se debe proceder a desinfectar y airear todo el centro para garantizar que la seguridad de los niños que lleguen a clase en el siguiente grupo.

Para las familias que obtén por no mandar a sus hijos a clases presenciales podrán acceder a otras modalidades On Line dispuestas para la educación de sus hijos.

La atención en casa, en la que se tendrá acompañamiento profesional en las viviendas de cada niño y niña, y adicionalmente se hará mensualmente un encuentro con las familias; y el acompañamiento a distancia, recomendado para los menores que presenten antecedentes médicos o complicaciones de salud, en la que primará la atención virtual y telefónica.

En el caso de los jardines privados que deseen regresar a la presencialidad deberán certificar todos los protocolos antes mencionados ante la Secretaría de Educación y concertar con los padres de familia los horarios para la presencialidad.

Pero en la práctica y muy atinadamente, hoy una docente de infancias publicaba esto en Facebbok:

“Segundo día de clases en Jardín Maternal y quiero decirles algo a los genios y genias de saco y corbata en oficinas con aire acondicionado que se sentaron a escribir un estúpido protocolo que jamás van a llevar a la práctica ellos mismos. Ridículos. Les quiero decir: que los nenes necesitan adaptación, que tienen 1,2 y 3 añitos. Que cuando lloran se les caen los mocos, que cuando corren tropiezan y les duele, que por más distancia que haya alguno siempre quiere el objeto que tiene el nene o la nena de al lado. Que no me vengan a decir que tienen que llegar al jardín y retirarse con tapabocas si apenas se dejan el delantal. Que ellos no entienden de distancias si necesitan un abrazo (la distancia sabe a rechazo).

Que trabajar con niños de estas edades te dejan sin respiro porque hay intensidad en sus juegos y necesidades, decime payaso/payasa cómo hago para cantar y hablar con todo esto, si me quedo sin voz al segundo día porque toda tapada no me oigo ni yo misma!!

Es necesario desaprender lo que tanto nos costó inculcar? Te suena el “compartir”? “Jugar en equipos”?

Los invito Sres. 5 min a ocupar mí lugar”.

Natalia Ricca