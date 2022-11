Macri apuntó contra legisladores de JxC y envió otro fuerte mensaje

Mauricio Macri repudió la reforma previsional que aprobó la Legislatura de Tierra del Fuego, que permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse con 55 años hasta 2027, y envió otro fuerte mensaje al interior de Juntos por el Cambio.

El ex presidente afirmó que es “una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC”.

“Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los que trabajan”, se quejó en Twitter. Y cerró con otro fuerte mensaje al interior de la coalición opositora, inmersa en su propia interna: “O somos el cambio o no somos nada”.

La Legislatura provincial aprobó este lunes una reforma de su sistema previsional que flexibiliza las condiciones jubilatorias y permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse con 55 años hasta 2027 y cobrar hasta el 88% de su sueldo en actividad. Para ello deberán tener 30 años de aportes a cualquier sistema previsional pero 20 de ellos, como mínimo, al régimen fueguino.

“Usted no representa ningún cambio”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, le contestó a través de Twitter al ex mandatario. “¿Por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político”, comenzó el mandatario provincial.

“Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino”, subrayó.

Melella señaló que “en un país federal como el nuestro, el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones, y tiene muy buena memoria”: “No se olvida que durante su gobierno, fueron sus políticas las que perjudicaron a miles de hogares”.

Aseguró que fue durante el gobierno del dirigente opositor que se perdieron “miles de puestos de trabajo”. “Fue su gobierno -añadió- el padre de este endeudamiento brutal que hoy padecemos. Fue su gobierno el encargado de suprimir sistemáticamente derechos de las y los trabajadores”.

“Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto. Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda”, concluyó Melella.