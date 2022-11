Romina de Gran Hermano imitó a Cristina Kirchner y le pidió que no se enoje: “Es broma, jefa”

ROMINA UHRIG Y CRISTINA KIRCHNER | CAPTURA

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano (Telefe), imitó a Cristina Kirchner y le pidió que no se enoje. La ex diputada kirchnerista le dijo que era una broma y temió por su futuro laboral dentro de la política.

Mientras Romina estaba preparando el almuerzo junto a Alfa, imitó la voz de Cristina y llamó al resto de los hermanitos a comer: “Por favor queridos, queridas… a comer”. De inmediato, expresó: “Se va a enojar la Cristi conmigo, ¡no! Es broma, jefa. Va a decir ‘me está cargando esta pelotuda'”.

Segundos después, Romina acotó: “Después de imitarla a Cristina me cerraron la puerta… No se si después de esto me van a aceptar o me van a decir ‘vení, Romi. Hay un impuestito lindo para vos'”.

Quién es Romina Uhrig, la ex Diputada Nacional que entró a Gran Hermano

Romina Uhrig es ex Diputada Nacional y profesora de Educación Física. Tiene 34 años y es de Moreno. “Me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, explicó.

“Actualmente estoy separada del papá de mis tres nenas, lo amé muchísimo, pero ya está”, detalló. “Me encanta entrenar, me cuido mucho. Y soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza y cada tanto me pongo botox”, agregó.

“Soy una persona de carácter, me dicen mecha corta, pero soy muy amiguera y leal. Pero a la casa no voy a hacer amigos. Hoy estoy cumpliendo mi sueño”, cerró en su presentación