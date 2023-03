Lali fue reconocida como “Personalidad destacada de la Cultura”

En el día de hoy, Lali Espósito fue reconocida como “Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires”, por su trayectoria y aporte en una ceremonia que se trasmitió en vivo desde el canal de youtube del organismo oficial.

Desde sus redes, Lali comentó que se encontraba feliz y ansiosa por el reconocimiento y expresó: “Es muy raro porque me da entre pudor y alegría”, sostuvo. Y agregó: “Estoy emocionada por recibir esta distinción, agradecida y ansiosa”.

Con una ovación que la recibió de pie, la cantante que viene de romper varios récords y ser la primera mujer argentina en llenar el estadio Vélez Sarsfield, ahora suma otro reconocimiento por sus 20 años de trayectoria.

“Gracias a todos los diputados por esto, que era impensado para mí. Uno puede pensar en lo que es el éxito para uno y tener pequeños objetivos, pero no puede imaginar representar a las mujeres que admira ni a los hombres con los que trabajo ni a las personas que me rodean”, dijo en el acto donde además se pasaron diferentes videos de personalidades reconocidas que fueron importantes en su carrera que hablaron del talento de la artista.

Cris Morena, Adrián Suar, Soledad Pastorutti fueron algunas de las personalidades que le dedicaron algunas palabras a la cantante que se mostró conmovida por los acontecimientos.

“Obviamente, me emociono. No importan los proyectos ni los discos; nuestro trabajo es emocionar al otro, generar empatía. Cuando era pequeña, yo escuchaba a grandes de la música, gracias a mi madre Majo, para quien pido un aplauso”, sostuvo con la voz entrecortada.

Y sumó: “Cuando uno crece en mi contexto soñar con algo tan enorme era imposible: lo que tenía alrededor era gente que trabajaba de lo que podía y no lo que podía. (…) Esto me excede, a mí me hizo la gente. Es algo que realmente lo siento, la gente me puso en este lugar. Si estoy acá es gracias por la gente, que al final agradece que uno nunca se olvide quién es”, resaltó sobre su carrera.

“No preparé un speech, por eso me fui por las ramas. Pero lo más importante para mí es alentar a los niños y niñas de Buenos Aires y de toda la Argentina a que luchen por sus sueños. Que nadie les diga que no pueden, a mí me lo dijeron muchas veces y vengo de llenar un estadio. Si tienen la pasión y tienen el amor, eso puede más que el contexto”, cerró en su discurso de agradecimiento.