Tamara Pettinato reveló cómo defendió a Felipe Pettinato en el juicio por abuso sexual contra una menor

El juicio contra Felipe Pettinato por abuso sexual simple, supuestamente perpetrado en 2018 contra una niña de 14 años, motivó que su hermana Tamara Pettinato saliera a contar su verdad.

“En este caso es una chica que dice que ella estaba tirada en un sillón y Felipe pasó caminando a la cocina y le tocó la cola como por arriba del pijama y siguió caminando. Después no habló nunca con él”, explicó la periodista en su programa de radio.

“Era la hermanastra de la pareja de Felipe en aquel momento, la mamá de mi sobrina”, aclaró en relación a la familiar de Sofía Colasante, madre de Juana Michela (5).-

“Eso es todo. Yo leí toda la causa. Ayer estuve en el juicio. Llegamos a juicio porque no quisimos arreglar. Por supuesto estas cosas se pueden terminar antes si uno arregla. O no, o decís no, vamos a juicio y demostrá lo que estás diciendo”.

Ahí, Tamara aclaró de qué manera podrían haber evitado llegar hasta los tribunales: “Con plata o cerrarlo antes o cerrarlo en juicio un abreviado. En este caso no quisimos arreglar nada”.

QUÉ DECLARÓ TAMARA EN EL JUICIO CONTRA FELIPE PETTINATO POR ABUSO SEXUAL SIMPLE

“Hablé de cómo estaba él ese año. Bueno, hace muchos años que viene muy mal él con su adicción, pero ese año en particular estuvo todo el año mal. O sea, no podías tener una conversación lógica con él. Que eso es lo que yo declaré, digamos. Yo en el momento no estuve”, afirmó.

Además, la hija de Roberto Pettinato contó el testimonio de su excuñada y del exsuegro de Felipe: “Ellos cuentan otra historia. Lo que ellos dicen es que en aquel momento cuando lo cuenta, la chica que hace la denuncia cuenta otra cosa de lo que después denuncia”.

“La primera vez que lo cuenta y toda la primera etapa, ella nunca nombra la palabra vagina. Y después cuando hace la denuncia dice me tocó la cola llegando a la vagina. Como suman algo que les llamó la atención mucho a la familia”, continuó.

De esta manera, esta misma semana el Juzgado N° 1 de San Isidro podría dictar la sentencia contra Felipe Pettinato, que afronta una pena de 6 meses hasta 4 años de cárcel, según establece el artículo 119 del Código Penal.