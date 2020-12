La razón del picante cruce entre Horacio Cabak y Analía Franchín

Horacio Cabak sorprendió en la red al lanzar un picante tuit contra Analía Franchín. La periodista le respondió, pero nadie entendía qué había pasado. Todo se debió a un comentario de la participante de MasterChef en el programa de Florencia Peña.

“Si tuviera que contar las cosas que se dicen en el ambiente sobre Analia Franchin y Nancy Pazos me quedaría sin saliva. Pero uno es un caballero. Saludos a ambas”, escribió Horacio Cabak en su cuenta de Twitter, soprendiendo a todos en la red.

En otro posteo, segundos después, el panelista de Polémica en el Bar (América) agregó: “Pueden estar tranquilas. Yo no me hago eco de las boludeces que cuentan por detrás. Ni de ellas ni de nadie”, sentenció, notablemente ofuscado por una situación pero sin revelar de qué se trataba.

Varios minutos después, Franchín apareció en Twitter, recogió el guante, pero lejos de confrontarlo, elogió y luego se disculpó con Cabak. “@HoracioCabak sos lo mejor que le pasó a Twitter en los últimos tiempos. Discúlpame si te molestó lo que dije. De mi también dicen que soy amarreta pero sentite libre de contar lo que quieras“, le dijo, instándolo a revelar los rumores que le llegan a él con cosas de ella.

“No hace falta Analia Yo no me hago eco de las boludeces que cuentan por detrás. Ni de vos ni de nadie. Besos”, le respondió Horacio.

“Tenes razón. Nobleza obliga te reitero las disculpas”, dijo Franchín. A lo que Cabak le contestó nuevamente con un “besos”.

El comentario de Analía Franchín que hizo enojar a Horacio Cabak

Analía Franchín, participante de MasterChef, estuvo como invitada a Flor de Equipo, donde debió realizar una serie de pruebas que tenían que ver con el reality culinario.

Durante la sección “¿Pregunta picante o plato asqueroso?”, la periodista se decidió por la primera opción. Entonces Florencia Peña leyó: “¿Cuál es la persona más amarreta del espectáculo argentino?”. Rápidamente Analía lanzó: “¡No, no me hagas esto!”.

En ese momento le preguntó a la conductora si podía decírselo al oído. Se acercó, lo dijo, y ambas gritaron. “No se puede decir. Es hombre”, dijeron juntas. “Buscate otro”, le sugirió Peña.

Segundos más tarde, Franchín finalmente dijo: “Puedo decir, a mi no me consta, pero Horacio Cabak“. “Sí, impresionante”, agregó desde el living Nancy Pazos, aunque también aclaró que “no me consta”.