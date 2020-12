Coronavirus, Maradona y recetas de cocina, entre lo más buscado en Google en 2020

La empresa presentó el informe “El año en búsquedas”, en el que se puede analizar cuáles fueron los temas que despertaron mayor interés en Argentina durante este año. Los temas relacionados con la pandemia se llevaron una buena parte de las búsquedas, como también las cosas para hacer en casa durante el aislamiento y la muerte del futbolista argentino estuvieron entre las tendencias.



Coronavirus fue lo más buscado en Google por los internautas argentinos.

Google presentó “El año en búsquedas”, el resumen que analiza cuáles fueron los temas que despertaron mayor interés en Argentina durante 2020, con la palabra “coronavirus” y todo lo referido al aislamiento en los primeros lugares.

La principal tendencia de búsqueda en el país fue “coronavirus” y desde esa temática se dispararon otras preguntas en el buscador como: “¿Qué es el coronavirus?” y “¿Qué es una pandemia?”.

El segundo término más buscada fue “Google Classroom” -la herramienta educativa digital de la empresa diseñada para funcionar como aula virtual-, seguido por “Trámites a distancia” y “Elecciones Estados Unidos”.

En la categoría “Personas”, el recientemente fallecido astro del fútbol Diego Maradonafue la principal tendencia. A éste le siguieron el basquetbolista Kobe Bryan y la actriz Naya River, ambos también muertos en 2020.

Por otro lado, los acontecimientos que mayor interés despertaron en los internautas argentinos fueron las “Elecciones Estados Unidos”, el “Hot Sale” y la competencia de tenis “Roland Garros”.

A este universo de búsqueda le acompañaron todo lo referido a los trámites que para obtener el certificado para circular durante el ASPO y las diferentes iniciativas asociadas a responder a la crisis generada por la pandemia. Esto sucedió principalmente con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la necesidad de comprender el alcance de esta medida. La pregunta “¿Cómo saber si cobro los 10.000 de ANSES?” se colocó primera en el ranking de las oraciones que comenzaron con la palabra “Cómo”, y “¿Dónde cobro el IFE?” también fue primera en la lista de las preguntas con el interrogante “Dónde”.

El top 5 de recetas para hacerlas en casa estuvo liderada por las “medialunas”.

La cocina también fue una temática recurrente. Durante el año los internautas argentinos fueron a Google para conseguir el paso a paso de algunas recetas. Lejos de la complejidad, en el top 5 se encuentran comidas simples, tradicionales y fundamentalmente con mucha harina: en primer lugar se destacaron las medialunas, seguido por pan casero, flan casero, panqueques y por último, ñoquis de papa.

Cómo se elaboró el ranking

“El año en búsquedas” es una recopilación de acontecimientos, personajes y temas a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet, medido por Google y se puede acceder a un mayor detalle en www.google.com/2020.

Para el sondeo se analizaron un conjunto de más de 1 billón de búsquedas que la gente realizó en el buscador de la compañía durante el 2020.

El ranking de búsquedas de 2020 en Argentina

A continuación, compartimos el detalle de lo más buscado en Google en Argentina.

Búsquedas 2020

1. Coronavirus

2. Google Classroom

3. Trámites a distancia

4. Elecciones Estados Unidos

5. Permiso para circular

6. Zoom

7. Hot Sale

8. Ingreso Familiar de Emergencia

9. Maradona

10. Mi Anses

Qué

1. ¿Qué es el coronavirus?

2. ¿Qué es el estado de sitio?

3. ¿Qué pasó el día que nací?

4. ¿Qué es el AMBA?

5. ¿Qué es el dengue?

6. ¿Qué significa tusa?

7. ¿Qué es una pandemia?

8. ¿Qué es Vicentin?

9. ¿Qué es el toque de queda?

10. ¿Qué significa cuarentena?

Cómo

1. ¿Cómo saber si cobro los 10.000 de ANSES?

2. ¿Cómo hacer barbijos?

3. ¿Cómo hacer alcohol en gel?

4. ¿Cómo se contagia el coronavirus?

5. ¿Cómo sacar el permiso para circular?

6. ¿Cómo hacer medialunas?

7. ¿Cómo usar Zoom?

8. ¿Cómo crear un CBU?

9. ¿Cómo van las elecciones en USA?

10. ¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta Alimentar?

Dónde

1. ¿Dónde cobro el IFE?

2. ¿Dónde queda Villa Azul?

3. ¿Dónde retiro la tarjeta Alimentar?

4. ¿Dónde queda Beirut?

5. ¿Dónde se originó el coronavirus?

6. ¿Dónde está el gato?

7. ¿Dónde juega Nicolás González?

8. ¿Dónde nació Manuel Belgrano?

9. ¿Dónde se cantó por primera vez el himno nacional?

10. ¿Dónde cobro CUNA?

Acontecimientos

1. Elecciones Estados Unidos

2. Hot Sale

3. Roland Garros

4. Champions League

5. NBA Playoffs

6. Eliminatorias Qatar 2022

7. Copa Libertadores 2020

8. Explosión Beirut

9. CyberMonday 2020

10. Black Friday 2020

Personas

1. Diego Maradona

2. Kobe Bryant

3. Naya Rivera

4. Luis Alberto Spinetta

5. Elsa Serrano

6. Will Smith

7. Alberto Fernández

8. Gustavo Guillén

9. Diego Schwartzman

10. Donald Trump

Series y programas de TV

1. Cobra Kai

2. Gambito de dama

3. Floricienta

4. Poco ortodoxa

5. MasterChef

6. Élite

7. Anne with an E

8. Bake off

9. Cantando 2020

10. Divina comida

Recetas

1. Receta de medialunas

2. Recetas de pan casero

3. Receta de flan casero

4. Receta de panqueques

5. Receta de ñoquis de papa

6. Receta de scones

7. Receta de pan de leche

8. Receta de pepas

9. Recetas de lentejas

10. Receta de tortas fritas

En casa

1. Arcor en casa

2. Quedate en casa

3. Juegos en casa

4. Diploma especial quedate en casa

5. Ejercicios en casa

6. Tu escuela en casa

7. Yoga en casa

8. Cultura en casa

9. Siempre en casa

10. Huerta en casa