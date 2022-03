La COMISION POR LA MEMORIA de Funes convoca al Acto del 24 de marzo

Con motivo de cumplirse el 46 aniversario del golpe de estado de 1976, los integrantes de la COMISION POR LA MEMORIA.

INVITAMOS AL PUEBLO DE LA CIUDAD DE FUNES AL CONCURIR AL ACTO CONMEMORATIVO DEL DIA POR LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 24 DE MARZO A LAS 10,30HS. EN LA “QUINTA DE FUNES”, RUTA 9 Y GALINDO. En el mismo, harán uso de la palabra, destacados referentes de organismos de Derechos Humanos.

Con posterioridad, concurriremos a la PLAZA POR LA MEMORIA, sita en calle Mitre al 700, entre Bouchard y Las Ranas, del Barrio Funes City.

neshoy.com.ar/noticias/la-comision-por-la-memoria-de-funes-reivindica-los-principios-de-memoria-verdad-y-justicia/

Allí se repondrá la cartelera con el nombre, que fuera vandalizada, y se reforestarán las especies de árboles que se perdieron y presentaremos el libro “DEL OTRO LADO DE LA MIRILLA” 3ª EDICION de los ex presos políticos de Coronda.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de sectores de la sociedad civil y sectores de la Iglesia Católica, destituyeron al gobierno constitucionalmente elegido por el pueblo argentino. Y q durante siete años permanecieron con el fin de imponer un plan económico a favor de una minoría. Con ese objetivo, llevaron a cabo torturas, asesinatos, robo de niñas y niños, despojo de bienes, cercenando derechos sociales y laborales, así como los más elementales derechos humanos de todos los ciudadanos argentinos.

PARA QUE NUNCA MÁS VUELVA A OCURRIR. MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

POR LOS TREINTA MIL DESAPARECIDOS

POR EL JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES DEL GENOCIDIO

Adhieren y participan:

Abuelas de plaza de Mayo( filial Rosario), Liga Argentina por los Derechos del hombre, APDH Rosario, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Anahí filial Rosario, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas Rosario, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas Villa Gdor Gálvez- Yoli Medina, M,sa Nacional de Ex Presos Políticos, Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas, de la Ciudad de Rosario, Colectivo de Ex Presos Políticos de Coronda, Asociación Civil El Periscopio, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores.

COMISION POR LA MEMORIA DE FUNES