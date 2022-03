Antonio Laje arremetió contra Santiago Cafiero: “Debe renunciar”

En “Buenos Días América”, el periodista se mostró indignado por el insulto del canciller a Jorge Lanata.

Antonio Laje apuntó contra Santiago Cafiero en Buenos Días América, el noticiero matutino que conduce por América Tv, El viernes, el canciller había insultado en inglés a Jorge Lanata (le dijo “dickhead”, similar a imbécil en español) en un programa radial, y eso enfureció al periodista, que apenas estuvo al aire repudió los dichos en su programa

.”Cafiero tiene que irse. Por una cuestión de dignidad y de vergüenza propia, Cafiero debería renunciar. Porque vos no podés, de ninguna manera, y esto no se trata de si sabés hablar inglés o no, ser tan sobrador y tan soberbio. Y vos, canciller, ministro de Gobierno, ¿con qué derecho insultás a alguien?”, arrancó Laje, notablemente enojado y sin filtro.

Y agregó: “En primer lugar, si sos una figura pública bancate que te joroben, bancátela. Y en todo caso, si no te gusta, contestá pero contestá con educación. ¿Cómo se te ocurre usar un insulto soberbio, cancherito, hablando en inglés, en un inglés patético por otra parte? ¿Cómo se les ocurre? ¿Y cómo no se pide disculpas? Esto es lo que a mí me parece terrible”.

Laje aseguró que para él Cafiero debería renunciar a su cargo en el Gobierno.

Indignado, el conductor de América aseguró que “no puede haber un canciller de la Argentina que insulte a un periodista de la forma en que lo hizo Cafiero”.

“Fue sobrador, lo hizo riéndose, haciéndose el cancherito… La verdad, Cafiero, no sé cuál es el criterio o qué tan cancherito se siente el canciller, pero es pésima la gestión, fue pésima como Jefe de Gabinete y de regalo Alberto Fernández, como son amigos, lo puso en la Cancillería, otro cargo que le queda enorme”, continuó Laje.

Y remarcó: “Tenés un canciller que se hace el cancherito, el sobrador, insultando a un periodista, es una locura. Y pasa como si nada dentro del Gobierno. No tenés un presidente que lo llama y le dice ‘Che, Cafiero, todo bien, somos amigos, pero basta, acá hay que poner un límite’. Sino todo es válido. Mínimamente tenés que pedirle a Cafiero: ‘Andá, y pedí disculpas en público'”.

Por último, mirando a cámara, Laje le dijo a Cafiero “¿qué te hacés el cancherito insultando?”, y se preguntó “¿qué mérito tienen dentro del Gobierno como para ser cancheritos, si están destrozando la Argentina?”.

Laje sostuvo que no entiende cómo Cafiero no salió a pedir disculpas por su exabrupto. Captura TV

Están locos”, cerró Antonio Laje.

“Si vos me dijeras que el país está creciendo el 8%, inflación del 3% anual, sobra laburo, bueno, qué se yo, hay cosas que te las podés bancar. Pero no tienen un sólo mérito para mostrar, si están destrozando absolutamente todo. ¿Cómo se les ocurre encima esta bestialidad de venir a cancherear, insultar a un periodista? Están locos“, concluyó.

Cabe recordar que Cafiero había insultado a Lanata durante una entrevista con María O’Donnell en De acá en más (lunes a viernes, a las 6, por radio Urbana Play) en un intento por defenderse de las críticas que recibió por su pronunciación del inglés durante un discurso oficial que dio la semana pasada durante la ExpoDubai, que se llevó a cabo en los Emiratos Árabes Unidos.

Pocas horas después, enterado del episodio, el conductor de Periodismo Para Todos le contestó: “Lo escuché, el canciller estuvo hablando de mí. Me sorprendió, me causa gracia. El desubicado es él”.