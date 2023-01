Inició el juicio por el atentado en Nueva York en el que murieron amigos funenses que vacacionaban

El rostro del asesino: Sayfullo Saipov, acusado de ser el autor del atentado terrorista podría ser condenado a la pena de muerte

Con la asistencia de las mujeres y familiares de las víctimas que viajaron a precenciarlo, en la primera jornada del juicio al uzbeko Sayfullo Saipov por haber matado a ocho personas, entre ellas los cinco amigos funenses a los que atropelló a bordo de un camión mientras circulaban en bicicleta en el marco de un atentado terrorista cometido en Nueva York, un fiscal federal aseguró que el hombre se sentía “orgulloso” de lo que había hecho.

Saipov enfrenta cargos por matar a ocho personas el 31 de octubre de 2017 atropellándolos con un camión que había alquilado en un local de Home Depot al irrumpir en la ciclovía que está al costado de West Side Highway a orillas del río Hudson, en Lower Manhattan.

El fiscal federal adjunto Alexander Li declaró que Saipov “estaba orgulloso de su ataque. Le dijo a un agente del FBI que su objetivo era matar a tantas personas como fuera posible” en la apertura del juicio que se lleva a cabo en la Corte Federal de Manhattan.

Por su parte, el abogado del acusado, David Patton, reconoció que su cliente es el responsable de las ocho muertes en el episodio ocurrido en 2017, aunque advirtió que los fiscales del caso se equivocan al vincular el ataque con su intención con congraciarse con un grupo terrorista.

Le recordó que cuando fue arrestado luego de haber estrellado la camioneta con la que había cometido el atentado contra un autobús escolar gritó “¡Allahu akbar!”, que en árabe significa “¡Dios es grande!”.

El fiscal también señaló que el acusado pidió que una bandera del grupo terrorista ISIS flameara en la habitación de hospital al que fue llevado en primer término.

Entre las víctimas del atentado se encontraban: Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi quienes habían viajado juntos a Nueva York para celebrar los 30 años de egresados del Politécnico, de Rosario. Los otros tres fallecidos fueron los norteamericanos Darren Drake (Nueva Jersey) y Nicholas Cleves (Nueva York), y la belga Anne-Laure Decadt.

Según adelantó el abogado Juan Félix Marteau, que representa a la familia de Hernán Mendoza, una de las víctimas, “la expectativa es que el acusado sea condenado a la pena de muerte, algo que ya fue solicitado por la Fiscalía”. “Ante el asesinato de mi pareja y padre de mis hijos, Hernán Mendoza, nuestro proyecto de vida personal y familiar, basado en el amor mutuo, ante todo, ha sido destruido para siempre”, indica el texto firmado por Ana Evans, viuda de Mendoza.

“Por otra parte, a través de su acto terrorista, ejecutado por este atacante de ISIS, el acusado ha desafiado el fundamento mismo de las leyes y formas de vida, construido sobre los principios del respeto a la libertad y el derecho de todos los pueblos a la libre determinación”, fundamenta la solicitud.

Según contaron los fiscales, el terrorista de 29 años eligió el día de Halloween porque creyó que habría más gente en la calle. También tenía planeado atacar el puente de Brooklyn.

De esta manera, el uzbeko enfrenta ocho cargos de asesinato, 12 de intento de homicidio y uno por proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos.

El uzbeko Saipov se negó a declararse culpable. Pero esta postura cambió de pronto en febrero pasado, cuando tras dilatar con distintas estrategias el inicio del juicio –según el abogado– anunció que pretendía admitir la culpabilidad del ataque que provocó ocho muertos, entre ellos, las cinco víctimas argentinas, a cambio de ser condenado a prisión perpetua.

Ana Evans, viuda de Hernán Mendoza, uno de los cinco rosarinos que perdieron la vida en un ataque terrorista en Nueva York en 2017Marcelo Manera – LA NACION

El terrorista sabía que si llegaba a juicio sería condenado a la pena de muerte, porque los dos fiscales federales que pasaron por ese cargo en los últimos cinco años coincidieron en pedir la pena máxima. La defensa de Ana Evans, la viuda de Hernán Mendoza, en manos de Marteau, pidió que si Saipov es considerado culpable le apliquen la pena de muerte. Es un hecho inédito en la Argentina que familiares de una víctima soliciten la pena capital, un castigo no previsto por las leyes locales.

En el escrito presentado en 2018 ante el fiscal general de Estados Unidos, cargo que en ese momento ocupaba Geoffrey Berman, a través de su abogado Evans argumentó que el pedido de la pena de muerte “se sustenta en dos razones diferentes, pero complementarias: por un lado, ante el asesinato de mi pareja y padre de mis hijos, Hernán Mendoza, nuestro proyecto de vida personal y familiar, basado en el amor mutuo, ante todo, ha sido destruido para siempre. Por otra parte, a través de su acto terrorista, ejecutado por este atacante de ISIS, el acusado ha desafiado el fundamento mismo de las leyes y formas de vida, construido sobre los principios del respeto a la libertad y el derecho de todos los pueblos a la libre determinación”.

Los cinco rosarinos fallecidos integraban un contingente de egresados del Instituto Politécnico de Rosario

“El 16 de septiembre pasado el fiscal de distrito de Nueva York recibió el aviso del fiscal general Merrick Garland, que iba a continuar con la solicitud de pena de muerte. Esto fue un punto de inflexión en el proceso que había trabado el inicio del juicio”,

señaló Marteau.

Los abogados de Saipov, que son defensores públicos, apelaron directamente al fiscal general Garland para retirar la pena de muerte del caso, pero enfrentaron un rechazo a ese planteo.

Primero de la era Biden

Este será el primer juicio contra un terrorista en la gestión del presidente estadounidense Joe Biden. Según el diario The Wall Street Journal, el juicio se produce cuando Garland impuso una moratoria a las ejecuciones federales mientras revisa las políticas y los protocolos implementados bajo la administración de Donald Trump, que condujeron a la tasa más alta de ejecuciones federales en más de un siglo.

Durante el juicio, se pedirá a los miembros del jurado que primero determinen si Saipov es culpable y luego decidan si se le impone la pena capital o prisión perpetua. El jurado tendría que llegar a una decisión unánime para condenarlo a muerte.

Ana Evans, como el resto de los familiares de las víctimas, tendrá que brindar testimonio en el juicio, frente al terrorista. “Va a ser un momento muy duro. Fuerte. Algo que personalmente quería evitar, porque a lo largo de estos años transitamos por un proceso de duelo muy profundo. Como madre de tres hijos tengo que pensar en el futuro, y para mí era muy sano que el acusado se declarara culpable y se evitara el juicio”, explicó Evans

La viuda de Hernán Mendoza contó que su hija de ocho años le pregunta “¿Por qué papá no vio al camión?”. “Todavía hoy nos toca aceptar cosas que no entendemos. Hemos estado todos estos años a merced del terrorista. Todo el proceso que vivimos en estos cinco años es otro ataque, porque las víctimas no existimos para nadie”, advirtió Evans, que este año pudo viajar a Nueva York al lugar donde fue asesinado su marido, al ser invitada al primer congreso de víctimas del terrorismo que organizó Naciones Unidas.

“Es la primera vez que un organismo internacional pone atención en las víctimas. Pude ver que lo que atravesamos nosotros lo pasaron muchas personas que nunca tuvieron respuestas ni contención”, ensayó. “Para todas nuestras familias ha sido terrible. Tres padres [de las víctimas rosarinas] murieron y uno pudo ver en sus ojos, después de haber perdido a un hijo, que ya no tienen brillo, porque han fallecido sin paz, sin justicia”, agregó.

“Voy a prestar testimonio. Y es lo que hemos venido hablando con la gente del FBI y los fiscales. El momento de las testimoniales va a ser el momento nuestro. Va a declarar el que quiera hacerlo. Voy a hablar del dolor que nos causó y él, que provocó esto, va a estar ahí, enfrente de mí”,

concluyó Evans.

Alejandra Sosa: “Empezó una película de terror de la que jamás pensé que iba a ser la protagonista”

“Ese día estaba en la calle haciendo trámites cuando de pronto me llama una vecina para preguntarme si estaba viendo la televisión” cuenta Alejandra Sosa, viuda de Alejandro Pagnucco.

“No entendía nada, le pregunté si pasaba algo. No quería hablar pero ante mi insistencia, con voz temblorosa, me dijo que había habido un atentado en la ciclovía en Nueva York. Allí empezó una película de terror de la que jamás pensé que iba a ser la protagonista”.

Alejandro Pagnucco, de 49 años, vivía en Funes. Fue a Nueva York a celebrar con un grupo de amigos los 30 años de egresado en el Politécnico. Junto a él murieron Ariel Erlij, Hernán Ferruchi, Hernán Mendoza y Diego Angelini.

Tenía tres hijas: mellizas de 10 años y una de 19. Los amigo le decían Pocho y lo recuerdan como muy bromista. También, María Alejandra Sosa, su viuda, que le contó al periodista Alberto Lotuf en el programa A diario de Radio 2, que hasta en los peores momentos hacía chistes.

María Alejandra ella vive con enorme dolor estos momentos. Pero piensa en sus hijas –las mellizas de 10 años, la mayor es de un matrimonio anterior– y apuesta a “generar una base de amor para que crezcan como quería su padre”.

La mujer dijo que las chicas no terminan de caer. Ella, de alguna forma, tampoco. “Es muy duro, hasta el día de hoy todavía no se puede creer. Una persona tan alegre, el grupo tan unido. Hasta el día de hoy voy manejando y pienso cómo pudo pasar eso”.

“Lamentablemente hay mucho odio en el mundo. La gente no entiende que el amor es fundamental en cualquier situación. Matar de esta forma, hacer mal a gente que no sabía quién era. Es la bronca que llevó adentro por una causa que no la puedo entender. Me pongo en el lugar de Alejandro. Iba pedaleando, contento. Y de golpe se le apagó la luz”, enfatizó.

“Es una agonía que llevo adentro, trato de entender y no se puede. Por qué tanto odio. El odio no lleva a nadie a nada”, insistió.

María Alejandra reveló que antes de que Alejandro viajara le planteó que tenía miedo de que se produjera un atentado. “Le dije que tuviera cuidado, que no estuviera en lugares con mucha gente, que en Nueva York estaban todos locos. Y fue en un lugar tan inesperado…”.

Y volvió a plantear su apuesta a futuro: “Espero que las nenas crezcan en el amor y sepan entender que tenemos que ser fuertes para seguir creciendo sin él”.

Alejandro era, según Sosa, “el papá que todo el mundo quisiera tener”. En ese sentido, mencionó que era muy compañero de sus hijas y que siempre aportaba el humor.