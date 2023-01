Diego Leuco renuncia a Telenoche: a qué conductores eligió El Trece para reemplazarlo

DIEGO LEUCO Y LUCIANA GEUNA | CAPTURA

En LAM (América TV) revelaron que Diego leuco renunciará a Telenoche y que desde El Trece ya eligieron a dos destacados periodistas para reemplazarlo.

Por qué Diego Leuco se va de Telenoche

Santiago Sposato, cronista del ciclo, fue quien contó la noticia y detalló: “En este momento, el programa acaba de terminar y están reunidos en el camarín del conductor dos productores y una autoridad máxima del canal porque están poniéndose de acuerdo si mañana anuncian la salida de este conductor del programa“.

“Quien mañana anunciaría que deja la conducción de ese ciclo es Diego Leuco al frente de Telenoche. Los que lo reemplazarían son: en enero, Nelson Castro y en febrero, Marcelo Bonelli. El que más guste de los dos, se quedaría en marzo“, informó. A su vez, aclaró que Luciana Geuna seguirá al frente del programa.

Por otro lado, Sposato explicó que la noticia no la anunciará puntualmente Diego Leuco, sino desde el programa, ya que el periodista se encuentra de vacaciones junto a su novia.

Cabe señalar que el hijo de Alfredo Leuco actualmente también forma parte de Antes Que Nadie en Luzu TV, un programa que tiene un estilo descontracturado y totalmente opuesto a lo que es Telenoche.

En relación a esto, recientemente Leuco dio una entrevista para Infobae y afirmó que necesitaba alejarse de la política y que por eso de fue del ciclo Ya Somos Grandes (TN): “Necesitaba dejar la política, no me estaba dando nada”.

“Tomé la decisión de irme de los programas políticos mucho antes de que en mi cabeza estuviese la posibilidad de armar algo con Nico Occhiato. Yo sé que no todo el mundo la tiene y es un lugar de privilegio desde el que uno habla muchas veces, pero si tenés la posibilidad de elegir hacer algo que te hace muy feliz versus algo que ya no te hace tan feliz como antes, hay que elegir ese camino. En ese momento sentía que necesitaba dejar la política, que no me estaba dando nada. Que yo estaba dejando mucho más de lo que recibía“, declaró.