Guzmán reconoció que hay divergencia con el FMI en la reducción del déficit.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó este miércoles a los gobernadoresel escenario actual de la negociación con el FMI y los lineamientos principales de lo que será el programa plurianual que el presidente Alberto Fernández prometió enviar al Congreso de la Nación.

Durante la presentación reconoció que el principal problema es el sendero fiscal. “Es el punto donde no hay acuerdo”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Además Guzmán detalló que “se tomó un deuda insostenible que sólo podía pagarse si había un shock de confianza y sabemos que nada de eso ocurrió. La situación económica empeoró de forma profunda”.

A la hora de definir las negociaciones con el FMI, el ministro aseguró que la diferencia es “esencialmente un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía”.

“Es tan grande la magnitud del problema que va a llevar años resolverlo”, sostuvo.>

Frente a los gobernadores, con la ausencia de los de Juntos por el Cambio, Guzmán dijo que la Argentina puede aspirar a “un acuerdo bueno en términos relativos, que permita dar un paso adelante para seguir en la senda de la recuperación”.

No obstante reconoció que “en términos absolutos no existe un buen acuerdo”, ya que en el mundo no existen opciones “que permitan generar un perfil mucho más suave y distribuido en el tiempo de los pagos”.

El presidente, por su parte, también tomó la palabra y advirtió que “ajustar la economía es dejar de crecer” y reconoció que en la discusión con el organismo “la palabra ajuste esta desterrada”.