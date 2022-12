El video de Lali Espósito jugando al fútbol en Qatar que hizo estallar la red

Lali Espósito está en Qatar alentando a la Selección Argentina y en las últimas horas grabó junto a Marley para Por el Mundo (Telefe). Allí la artista jugó al fútbol junto a otros famosos y el video rápidamente hizo estallar la red.

Marley compartió algunos videos a modo de adelanto a través de sus historias de Instagram y luego la cuenta @MundoFamososOk armó un compilado del material junto a otros clips y lo subió a la red. La cantante jugó al fútbol junto a Morena Beltrán, Martina Benza, Sofi Martínez y Nico Occhiato, entre otros, y sorprendió por sus habilidades con la pelota.

“NO BUENO Lali jugando al fútbol listo”, “Lali jugando al fútbol, TODAAAAAAAAA”, “Lali jugando al fútbol HAY ALGO QUE NO HAGA BIEN?“, “sino tengo una mujer q juegue al fútbol como lali esposito no quiero nada”, “lali jugando al fútbol? no se cansa de hacer todo bien esta mujerrr?”, “Lali jugando al fútbol, siento cosas fuertes”, “Lali Esposito jugando fútbol es todo lo que necesitaba en mi vida”, fueron algunos de los comentarios en la red.

El video de Lali Espósito en la tribuna que se viralizó en la red

Al igual que otros famosos, Lali Espósito fue a Qatar a alentar a la Selección y dijo presente en el partido de Argentina y Países Bajos el viernes 9 de diciembre. Tras el triunfo, la cantante se mostró muy emocionada y un particular video se viralizó en la red.

Lali siempre fue muy patriota y nunca dudó en mostrar su euforia con los partidos de la albiceleste. En este Mundial, ya ha compartido varios videos saltando, gritando y alentando por el país pero ahora vivió el partido en el lugar de los hechos y, tras la victoria, imitó a un chico qatarí que fue captado por las cámaras en la primera fecha mientras se acomodaba el velo como si fuera el pelo.

El hecho se hizo viral en el mundo entero y ahora es considerado un meme que todos usan en sus redes sociales.