Twitter suspendió la cuenta de periodistas que escribieron sobre Elon Musk

NA: REUTERS/Mike Blake

La cuenta de Twitter de más de media docena de periodistas fue suspendida tras haber escrito sobre la compañía y su nuevo dueño, Elon Musk. Según el magnate, los afectados “violaron los términos” de la plataforma por publicar su ubicación exacta en tiempo real.

De acuerdo con Télam, algunos periodistas estuvieron tuiteando sobre la decisión de dar de baja la cuenta @ElonJet, que rastreaba los vuelos del avión privado de Musk, y sobre versiones provenientes de ese mismo usuario en otras redes sociales.

De esa manera, entre las cuentas suspendidas figuran las de trabajadores de CNN, The New York Times y The Washington Post, así también como de comunicadores independientes.

Al mismo tiempo, fue bloqueado el usuario de Mastodon. Se trata de una red social de microblogging, pero de código abierto, y una alternativa que promueven los detractores de la nueva versión de Twitter bajo las órdenes del hombre más rico del mundo.

En ese sentido, para justificar la medida, Musk argumentó: “Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente coordenadas de asesinato, en (obvia) violación directa de los términos de servicio de Twitter”.

Además, agregó: “Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros de The New York Times, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y (Joe) Biden daría discursos sobre el fin de la democracia”.

Incluso, luego de haber realizado la suspensión de las cuentas, Twitter informó que había actualizado su política para prohibir tuits que, en la mayoría de los casos, revelen la ubicación de alguien en tiempo real.