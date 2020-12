El Polaco habló de su relación con Sofía Pachano

En las últimas horas, trascendió que el Polaco y Barby Silenzi se habían separado; sin embargo, el cantante lo desmintió. Pero en Intrusos aseguran que es verdad. Además, pusieron al aire un audio del participante de MasterChef hablando de su relación con Sofia Pachano.

En medio de una lluvia de rumores sobre su separación de Barby Silenzi, que él niega, El Polaco envió un audio a Intrusos desmintiendo una relación amorosa con Sofía Pachano.

“Hola man, escuchame, lo de Sofía nada que ver. No sé de dónde sacaron eso. Nada que ver, es mi compañera de MasterChef y nada más. Buena onda. Listo”, asegura el cantante en el audio que le envió a Rodrigo Lussich. Luego, respecto a su presente con Barby, quien hace 6 meses tuvo a su hija Abril, también negó estar separados. “Eh… Y después, Barby, no estoy separado. No estamos separados“.

La tremenda frase que El Polaco le habría dicho a Barby Silenzi

La vida amorosa de El Polaco y Barby Silenzi siempre fue un mar de idas y vueltas, y tras tener a su hija Abril eso no ha cambiado. Desde hace semanas se habla de crisis, posibles separaciones y terceras en discordia. El último rumor ligó al cantante a Sofía Pachano, su compañera en MasterChef Celebrity (Telefe).

Según los rumores, el cantante y la bailarina se separaron luego de que ella se enteró del rumor que unía al padre de su hija con Pachano. Sin embargo, en Los Ángeles de la Mañana revelaron que El Polaco acudió a una fiesta organizada por Federico Bal -quien se quedó afuera del reality culinario- donde habrían ido señoritas que no eran sus respectivas parejas.

A Barby le llegó el audio donde Bal lo invita a su amigo su fiesta “a pasar un rato con gente, con comida, con bebida, hay cositas, la pileta está hirviendo. Nadie se va a enterar porque el código de mi fiesta es que nadie saque fotos”, contó Ángel De Brito. “Cuando Barby escucha este audio, ahí es que se pudre”, remarcó Ángel sobre el motivo que desencadenó la pelea.

Luego, el conductor de LAM mostró uno de los mensajes de Barby que decía: “No estamos en guerra, pero sí nos separamos. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste”. Mientras que el cantante tropical mantiene el silencio, su novia prometió dar declaraciones, pero más adelante: “Voy a esperar un tiempo, no puedo hablar por ahora porque estoy triste”, le prometió a de Brito.

Por su parte, El Polaco compartió una imagen que ya había publicado, de la pareja junta con el árbol de navidad al lado. “Seguimos apostando al amor… gracias a todos por preocuparse y preguntar”, escribió horas atrás.

Sin embargo, este lunes Paula Varela aseguró en Intrusos que, aunque el cantante lo niegue, efectivamente está separado de Barby, quien en estos días se mudaría de la casa que comparten en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires.

“Están separados hace muchos días. Barby la está pasando muy mal. El Polaco no estaría igual. La realidad es que ellos tuvieron una conversación donde El Polaco le dijo a Barby: ‘No te amo más. Se terminó el amor, quiero que nos separemos'”, reveló la periodista la frase demoledora de Ezequiel Cwirkaluk a la madre de su hija más chica.

“Ella está muy enamorada de él, hace todo lo que él quiere. La foto que subió El Polaco son del 12 de diciembre pero las sube hoy para mostrar que están bien, pero es mentira”, aseguró Varela, quien además contó que la bailarina le pidió al cantante que se fuera de la casa que comparten pero él no quiere y por eso ella se mudaría a un departamento de Belgrano que tienen alquilado.