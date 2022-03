El original nombre que eligieron Santiago del Moro y su pareja para su tercera hija

En diez días aproximadamente nacerá la beba, hermana de Catalina de once y Amanda de siete, fruto de la relación entre el conductor y su esposa, María José

Santiago del Moro y su pareja María José Sánchez están camino a recibir a su tercera hija. El conductor y su pareja ya tienen a Amanda y Catalina y ahora serán nuevamente padres de otra niña.

Por este motivo, y tras la insistencia de sus compañeros, el conductor reveló cuál es el nombre elegido por la familia para la nueva integrante.

“El próximo viernes tenemos control y ahí te ajustan mas la fecha, seria en los próximos 10 días”, contó el anfitrión de Masterchef Celebrity en su ciclo El Club Del Moro y siguió: “El nombre lo tengo, si quieren se los digo. O se los cuento el lunes. No hay ningún problema (en contarlo)”.

De inmediato, todos quisieron saber cómo se llamará la beba, fruto de la relación de Santiago con su pareja de toda la vida, María José. “Les cuento por qué, usando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embrazada, llegó”, comenzó.

Luego siguió: “Llegó. Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice ‘se va a llamar tal porque si era nene se iba a llamar así, así que se llamará así como nena”.

Aún sin develar el nombre, explico: “Para nene es común, pero para nena no. Pero después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre, yo no sabía que existía. Es simple no lo había escuchad Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso, dije ‘está bien’”.

De hecho, según contó Del Moro, el nombre fue elegido por sus hermanas quienes se pusieron a investigar y finalmente llegaron a la decisión de que la pequeña llevará el nombre de ¡Santa!

Por otro lado, contó que María José dará a luz mediante una cesárea programada para el próximo 23 de marzo, por lo que la familia se encuentra por estas horas ultimando cada detalle.

A la vez, la llegada de Santa revolucionó el cronograma de grabaciones del reality de Telefe. por lo que la producción adelantó grabaciones: “Los sábados hasta dos programas, y el 22/3 se graba la gran final de MasterChef”.

“Es una bebita muy soñada, muy buscada. Intento ser el mejor papá que puedo y me encanta esto de cambiar pañales y estar ahí presente, me fascina. Estoy feliz con otra nena, es un terreno en el que me muevo muy bien”, había expresado Santiago, al enterarse de la feliz noticia.

Sobre qué cosas faltan para la llegada de su tercera hijita, dijo: “Gracias a Dios y por ser la tercera nena tenemos todo, no se pongan en gastos, el amor me alcanza y sobra”.

María José Sánchez y Santiago del Moro se conocen desde chicos. Ambos son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo en el partido de Carlos Tejedor, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eran vecinos: ella vivía a la vuelta de la casa del conductor. Comenzaron siendo amigos de la infancia y en su adolescencia se enamoraron y apostaron a su amor para toda la vida.