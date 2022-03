Disney lanza un álbum para conocer las canciones favoritas de Minnie

Lofi Minnie: Focus presenta por primera vez las canciones favoritas de Disney de Minnie Mouse reversionadas por algunos de los más destacados artistas del género Lofi.

Con raíces en el hip hop, house y jazz, la música Lofi es un estilo musical emergente y tranquilo que puede ayudar a generar un espacio ideal para trabajar, estudiar, meditar o relajarse.

El álbum digital incluye clásicos de Disney como “Hakuna Matata” (EL REY LEÓN), “Into the Unknown” (FROZEN 2), “A Whole New World” (ALADDÍN), entre otros.

Está disponible desde hoy en las principales plataformas de música y en el canal de youtube de Disney

Track List:

1. “Hakuna Matata” (EL REY LEÓN) – Purrple Cat

2. “How Far I’ll Go” (MOANA: UN MAR DE AVENTURAS) – Philanthrope

3. “Go the Distance” (HÉRCULES) – mommy

4. “Into the Unknown” (FROZEN 2) – Hippo Dreams

5. “A Whole New World” (ALADDÍN) – eevee

6. “Un Poco Loco” (COCO) – Krynoze

7. “Almost There” (LA PRINCESA Y EL SAPO) – Otesla

8. “I Just Can’t Wait to be King” (EL REY LEÓN) – Epona

9. “You’ve Got a Friend in Me” (TOY STORY) – Jazzinuf

10. “Under the Sea” (LA SIRENITA) – Kupla

Lofi Minnie: Focus está en línea con #ViveMásSaludable, el compromiso sostenido de Disney de promover estilos de vida más saludables sirviéndose de la fuerza del entretenimiento. En este caso, a través de estos clásicos de Disney y favoritos de Minnie Mouse que, mediante su reversión al género Lofi, contribuyen a fomentar un mejor descanso y equilibrio en cada uno de los oyentes.

Acciones como tener una alimentación nutritiva y balanceada, realizar cualquier tipo de actividad física, adoptar hábitos de higiene, respetar las horas de sueño para tener un buen descanso, disfrutar de tiempo de calidad con los seres queridos y estar en equilibrio con la naturaleza y consigo mismos son fundamentales para que las nuevas generaciones vivan una vida plena y creen el futuro que imaginan alcanzando sus sueños y su potencial.