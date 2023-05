El funense Eduardo Maradona candidato de Lilita Carrió

Carrió y un candidato de apellido ilustre, sobrino del Doctor Esteban Laureano Maradona fue presentado por Lilita, como alguien “fuertemente comprometido con las pymes de todo el país”





“¡Con Maradona, Santa Fe se vuelve a ilusionar!”, escribió Lilita. (@elisacarrio)

Elisa Carrió presentó este domingo al candidato de su espacio, la Coalición Cívica (CC), para las elecciones de gobernador de Santa Fe. Es un empresario funense al que anunció como alguien “fuertemente comprometido con las pymes de todo el país”.

Se trata de Eduardo Maradona, que tendrá a Lucila Lehmann como cabeza de lista para la Legislatura provincial, como candidata a diputada.

Estoy muy feliz de anunciarles que la @CCivicaSantaFe, llevará la candidatura a Gobernador de Eduardo Maradona, empresario rosarino, fuertemente comprometido con las Pymes de todo el país y la de @LucilaLehmann como 1ª Legisladora Provincial. ¡Gracias por dar este gran paso! �� pic.twitter.com/AQPFHo3i9F— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 14, 2023

“Santa Fe necesita una urgente renovación política, con dirigentes honestos y dispuestos a tomar las riendas de una provincia tristemente olvidada durante años, pero con un potencial productivo impresionante”, señaló Lilita en sus redes sociales.

Agregó que el “el verdadero cambio que Santa Fe necesita está acá, sin absurdos amontonamientos, con valores, con honestidad y coherencia” y cerró: “¡Con #Maradona2023, Santa Fe se vuelve a ilusionar!”.

La CC participará finalmente de esta manera en las elecciones provinciales, luego de decidir no integrar la alianza opositora conformada bajo el nombre de Unidos para Cambiar Santa Fe, con referentes del Pro, el socialismo y el radicalismo.

Eduardo Maradona

Titular en su desarrollo personal de Gaspel Sanitarios de la vecina ciudad de Rosario, Presidente de Monapy (Movimiento Nacional Pyme), Rosario (Mesa 61) .

La agrupación fue creada por una gran necesidad que tienen las pymes en la Argentina, ya que las instituciones que las representan hasta el momento no han podido resolver su problemática. Así surge este movimiento que tiene 63 mesas federales en la Argentina, con más de 30 mil pymes adheridas y con 15 programas de radio y tevé dedicados a la difusión sectorial en las principales ciudades del país, describe Maradona.

Y ejemplifica el directivo: “Las pymes generan el 70% del empleo y el 42% del PBI. Convierten $1 en $26 y estamos en cada rincón de la Argentina. En este momento tenemos el 50% de la capacidad ociosa y gozamos de 70% de imagen positiva”.

A través de 1.800 pymes, se realizó un estudio de donde surge un indicador conocido como SPR, el stock de proyectos reprimidos. “Al no estar dadas las condiciones, no se pueden llevar a cabo diferentes proyectos que tiene cada pyme, tanto por la falta de financiamiento, por la carga fiscal y laboral no salarial, además de la industria del juicio laboral”, enumera el empresario, y añade que estos son los principales problemas que tienen la pymes sin resolver desde hace muchísimos años. “La propuesta es que a través de una ley que hemos elaborado –nos cuenta entusiasmado Maradona–lograremos el desendeudamiento total de las pymes, el financiamiento extensivo a tasas razonables, un equilibrio en la carga impositiva y en la laboral, y la resolución de la problemática de despidos”.

“Estamos trabajando para que este proyecto se convierta en ley porque ya llevamos más de tres generaciones de ciudadanos que no logran un trabajo estable y todos necesitamos un salario digno, educación, salud y justicia; creemos que Argentina tiene salida y es a través de las pymes”, destaca el dirigente. “Si aprueban este proyecto, a través del SPR se generarían 2 millones de puestos de trabajo que beneficiarán tanto a empleados como a empleadores: se necesita a ambos, ya que una empresa sin personal no avanza. Capacitar a los empleados, trabajar en un clima de confianza cuidando los intereses de ambos, es ida y vuelta; las leyes son muy antiguas y hay que modernizarlas para el beneficio de ambas partes. Tener la libertad de elegir donde trabajar sin sentirse estancados en ningún lugar, lograr un buen equipo de trabajo sabiendo que los sueños de los argentinos nos unen y nos potencian para poder cumplirlos”, define Maradona. Mesa 61 Monapy

La Mesa 61 del Monapy se fundó en Rosario a través de la reunión de empresarios Pymes que coinciden en trabajar en un movimiento independiente –politicamente–, pero que se enfoque en resolver los verdaderos problemas de las Pymes, con la visión de colaborar en el desarrollo del país, y con la firme convicción de retener a nuestros hijos en su lugar de origen. “Por esto es que pedí que la reunión fundadora se realizara en Warecloud (Alvear 144), la casa de trabajo de mis cuatro hijos, donde trabajan más de 150 jovenes en las distintas Unidades de Negocios”, agregó Gustavo Mac, (uno de los fundadores de Monapy). Manifestando entre los temas de mayor importancia, que la Ley de Fomento Pyme (Ley Monapy) sea considerada de prioridad por el Congreso de La Nación.